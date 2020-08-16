車市回溫 輪胎雙雄營運揮別谷底

輪胎雙雄正新 (2105-TW)、建大 (2106-TW) 今年首季營運均轉虧，不過，隨著歐美地區逐步解封，訂單回籠，加上疫情帶動自行車胎需求暴增，2 家輪胎廠第 2 季均順利轉盈，隨著訂單需求回穩，第 3 季雙雄營運可望續揚，下半年也將比上半年好，營運可望走出谷底。

正新今年首季受肺炎疫情衝擊，中國、印度與歐美地區相繼實施封城，車廠生產線幾乎停擺，加上 3 月底印尼盾重貶，正新認列印尼廠未實現匯兌損失高達 17 億元，導致單季營運陷入上市來首度虧損，大虧 19.88 億元，每股虧損 0.61 元。

建大第 1 季同樣受肺炎疫情影響，導致營收下滑，但受惠石油價格下跌、原料成本管控得宜，本業獲利達 1.4 億元，每股純益 0.16 元，優於去年同期表現，不過，由於深圳舊廠將於下半年啟動開發，受一次性認列員工高額經濟補償金影響，拖累本業獲利，單季營運轉虧，稅後虧損 5.25 億元，每股虧損 0.6 元。

雖然第 2 季輪胎需求仍受到歐美地區封城影響，但隨著各地逐步解封，訂單陸續回籠，加上疫情帶動歐美自行車胎需求大增，市場供不應求，且輪胎原材料也因石油價格下跌而走跌，在種種因素推升下，正新、建大雙率同步走強，毛利率均回升超過 5 個百分點，第 2 季營運順利轉盈。

正新稅後純益 22.63 億元，年增 33.4%，寫下近 4 年以來單季獲利新高，每股純益 0.7 元；建大稅後純益 4.6 億元，年減 8.5%，每股純益 0.53 元。

展望下半年，正新審慎樂觀看待，建大則看好，隨著歐美市場從 5 月中下旬逐步解封，加上越南廠、印尼廠產能陸續開出，客戶訂單需求熱絡，第 3 季營運將優於第 2 季，下半年也會優於上半年。