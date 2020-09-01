台中市8月建物買賣移轉棟數創今年新高 北屯、大里都是熱點

全台六大都會區今 (1) 日分別公布 2020 年 8 月「建物買賣移轉棟數」，六都移轉量合計為 2 萬 1686 戶，月減 8.1%，但是，台中市 8 月移轉 4136 戶，創今年新高，逆勢月增 1.9%，年增率也達 23.7%，成六大都會區中交易表現最亮眼的城市。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，台中市 8 月移轉量為 4136 戶，月增 1.9%，年增 23.7%，是六都中唯一「雙增」都會區，由於近期鐵路高架、捷運綠線等重大建設逐步到位，重劃區發展迅速，成建商的推案熱區，其中北屯區在人口及建設利多的支撐下，房市相當熱絡，本月交易量更達 729 棟，與去年同期相比成長 79%，應是部分建案交屋所致。

另外，台中大里區，在交屋潮助攻下月增幅達 31.1%，年增 142.9%，台灣房屋復興特許加盟店店東賴明達指出，大里近年受台中軟體園區、捷運橘線等開發前景，不僅帶動移居人口增加，連帶也讓建商搶進推案，尤其在軟體園區、大里 19 甲及大里二期周邊都有不少百戶大案，近年 74 號道路沿線與大里老街內的新案也都陸續進入交屋期，交易量大增。

8 月六都建物買賣移轉棟數 2 萬 1686 戶，月減 8.1%，其中台北市月減 14.6%，新北市月減 7.3%，桃園市月減 9.5%，台中市月增 1.9%，台南市月減 11.8%，高雄市月減 11.4%。而與去年同月相比，全台六都會區移轉量增加 24.6%，其中尤以高雄年增 33.5%，最為耀眼，而台北市年增 16.9%，新北市年增 22.1%，桃園市年增 28.5%，台中市年增 23.7%，台南市年增 23.2%。

謝志傑說，全台疫情控制得宜，邁入後疫情時代，在低利率環境及市場資金充沛的環境下，8 月耐久財信心指數重回樂觀區間，首購、換屋及置產族群的購屋意願提升，房市熱度持續延燒，且去年 8 月份與民俗月完全重疊，導致基期較低，使六都會區的移轉量較去年同期大幅增加。

8 月移轉棟數除了台中市是今年新高、6 年以來同期新高外，台北市也是 6 年以來同期新高，桃園市則是 10 年新高，而台南、高雄都是 2006 年、14 年以來 8 月單月最高。大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，大部分區域的房價還在相對低點，各地方政府為促進地方經濟也不斷提出利多政策及建設，今年上半年受疫情影響的買氣遞延至第三季，因此今年 8 月買賣移轉棟數跟歷年同期相比都有提升。

進一步觀察今年前 8 月六大都會區建物買賣移轉數較去年同期增加 1.8%，其中台北市年增 3.5%，新北市年增 0.8%，桃園市年增 15.2%，台中市年增 1.4%，台南市年減 4.4%，高雄市年減 7.2%。謝志傑表示，今年房市受到疫情干擾，累計交易量一度呈現年減的狀態，但受到低利率環境、資金潮影響，近期房市逐漸回溫，直到 8 月累計年增率由負轉正，下半年若延續交易熱度，全年交易量有望勝過去年。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，全台疫情趨緩，市場也逐漸復甦，尤其自用及資產布局的需求仍大，吸引買方趁低利入手，也讓不動產市場交易穩中求進，不過綜觀未來，低利之外，價格仍是關鍵，若短期價格漲太兇，買盤也將會因此受到影響。