〈房產〉住宅市場剛性需求帶勁 2-3房產品爲今年主流格局

住宅市場剛性需求夯，市調機構調查今年公開銷售的新建案規劃房型配比，發現全台新案 2、3 房比例加總逼近 9 成，其中 3 房比例略高於 2 房，顯示自住需求若預算無虞之下多會選擇一次到位，加深建商推 3 房信心，但 2 房產品則是在台北、台中成為主力。

調查發現，台北市高房價使建商推 2 房低總價產品吸客，台中則是受惠建設題材投資風氣盛行，2 房投報高深受青睞。

根據數字科技 (5287-TW) 旗下的 591 新建案調查，今年 1~7 月六都、新竹公開銷售的新建案，各縣市狀況不一，其中台北市今年新案規劃以 2 房為大宗，占比約 45.8%，跟 3 房差距有 10% 之多，主因是今年新案不少是都更重建案，多集中在士林、大同、信義等舊商圈的精華地段，單價高建商只好縮小坪數拉低總價，將重心擺在 2 房規劃。

新北市向來推案多，近年來量體都集中在重劃區，今年新案房型配比雖 2 房、3 房比例差距不大，但是需注意的是在重劃區中房價相對較高的板橋江翠及新店央北，出現不少 25-28 坪的 3 房產品，這些「小 3 房」產品扣除公設比後，室內坪數約在 20 坪內，算是在高房價之下的特殊型產品。

桃園今年新案則集中在龜山 A7 重劃區，2 字頭單價又具有捷運機能，吸引不少雙北客用距離換取空間，建商也瞄準想住大一點空間的需求，首購就能在千萬總價內直上 3 房產品。另外，今年另一亮點莫過於小檜溪重劃區，鄰近成熟商圈，今年已吸引遠雄、國泰等品牌建商插旗，水岸景觀同時也吸引不少換屋族群，建商更有信心推出 3 房以上的格局搶市。

台中市是六都之中 2 房比例最高的縣市，主因是商場、交通建設題材不斷，今年底台中首條捷運綠線即將通車，引出一波看漲潮，投資客搶進置產，受惠建設題材北屯 G0 特區、廍子重劃區 1~2 字頭開價，2 房產品低總價投資 CP 值高，另外舊城區台中車站則是 8 月底後前後站道路打通、LALAPORT 動工等利多，也有投資客搶購站前 8 百萬上下的 2 房產品，加深建商推小宅的信心。

南台灣部分，台南今年新案集中在永康大橋重劃區，開價 2 字頭，該區買方客群多為南科剛性需求，預算充足，建商為迎合以往住慣透天的南部鄉親規畫大樓 3 房產品，除能符合基礎生活習慣外，且房價親民總價還在可負擔範圍。高雄同樣也是自住需求當道，建商今年 2、3 房比例加總超過 8 成，其中 3 房比例略高 2 房 1% 左右，同樣也是因為高雄房價低，購屋客還是希望能一次到位，3 房產品才符合居住習慣。