後疫情時代　掌握微型創業趨勢「長群享享CITY」

疫情讓全球數位化快速前進五到十年，改變消費者的購物習慣與思維，同時企業經營模式已與過去不同，個人工作室的微型創業也因應而生，年輕世代紛紛投入新創事業尋找新商機，遠端視訊會議成為現今市場趨勢，也讓新型態的工作室需求隨之攀升。

品牌深耕大台北長達 28 年的長群建設，看準微型創業在全球蔓延趨勢，於距離捷運海山站僅 550 米，鄰近板橋 Amazon、Google 總部不遠處，打造新型態工作室「長群享享 CITY 」，跳脫傳統辦公室設計框架，從建築設計、公設規劃、室內平面到建材配備等，皆以創業者的實際使用需求為導向，讓每位新創工作者都能夠在這裡舒適靈活的運用與工作。

「長群享享 CITY 」基地廣達約 2749 坪，規劃兩棟地上 19 樓、地下 3 樓建築，共 324 戶，推出 22~49 坪新型態工作室。

全區採低建蔽設計，打造寬闊的綠意花園與水景步道，一樓規劃多元豐富的公設，包括交誼廳、健身房、Lounge Bar、討論室等，並打造多間會議區，設有商務事務機、投影機、視訊音控設備等，方便創業者進行遠端視訊會議，另設置多台販賣補給機，可隨時補充能量，充滿趣味又有設計感的公共空間，彷彿走進美國矽谷新型態的辦公空間。

為打造高規格辦公空間，「長群享享 CITY」特別攜手講求建築品質的潤泰集團潤弘精工施作，以專利工法一筆箍 + SA 級續接器，加上混凝土使用磅數最高達 7000 磅，並獲得台大地震中心認證，可耐六級以上的強震，達到建築安全與穩固性。

專案經理表示，「長群享享 CITY」以共享經濟概念為設計發想，打破一般傳統辦公規劃設計，打造多元、有趣、新型態的工作室，由於本案為舊建照，室內可配置獨立淋浴衛浴間、廚房空間，空間機能獨立完整，因而吸引不少律師、會計師以及設計師、文字工作者、斜槓創業家等購買本案。

「長群享享 CITY」自備兩成、貸款八成，現正推出幸福圓夢計畫，只要購買本案，即可享有由幸福空間團隊打造的室內裝修，讓創業家一卡皮箱即可輕鬆進駐。