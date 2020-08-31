聯上打造24層水岸景觀宅 台北客熱愛

疫後房市出現一波熱潮，聯上開發在三重區二重疏洪道右岸推出的「聯上大喜」，挾著永久無限棟距的水岸綠地景觀，並以台北市高級住宅的規格導入新北市，由於房價相對台北水岸住宅親民，吸引不少台北客的注目，推出二個多月來銷售率直逼五成。

近大台北地區房市的發展，具有水岸第一排景觀題材的推案，向來是票房保證，相對於台北市大直地區水岸房價多在每坪 200 萬元以上，新北市如三重仁義段、板橋江翠北側等水岸重劃區近年也成為推案重鎮，而二重疏洪道重劃區則因擁有大都會公園 424 公頃的帶狀綠地所形成的寛廣視野，以及住宅與綠地的緊密聯結，成為獨樹一格的水岸景觀區段。

「聯上大喜」基地約 1,233 坪，聯上開發在低密度開發的二重疏洪道留出更高的空地比，並且未依多數開發商，因工期和成本考量而興建一般標準建築 15 樓高度的大樓，反而將建築拉高至 24 層、樓高 83 公尺，建蔽率僅約 32%，前庭退縮棟距達 27 公尺、後院棟距亦達 40 公尺，延伸每個面向都有寛廣開闊的棟距，低建蔽率的規劃也留設出 330 坪前庭、250 坪後院，打造生態花園。

負責銷售的甲桂林廣告副總劉吉祥表示，台北市的大直水岸景觀、大安森林公園第一排房價幾乎都是每坪 200 多萬元起跳，新北大都會公園面積相當於 16 座台北市大安森林公園，房價僅約台北市的 1/5，與多數水岸景觀最大不同在於，二重疏洪道擁有絕佳的親水互動性，住家和水岸公園綠地緊密聯結，因此客層中多為喜愛寬闊景觀、優質居住環境的台北市客層轉進，其中不乏自營商、醫師、金融、科技業等族群。

劉吉祥表示，自新冠肺炎疫情趨緩後，貨幣寛鬆與低利環境，各路資金紛紛湧入房市，不少是股市獲利了結將資金轉進房地產，也有不少是台北市買家為了兼顧居住環境與優質規劃，選擇更高性價比的產品，該案可售戶均位中高樓層，在永久視野、景觀無價的條件下，以總價約 1,400 萬元的大二房加車位產品銷售最佳。

「聯上大喜」除了擁有無限景觀的絕佳的立地條件外，鄰近中正北路愛買生活圈，基地旁就有 U-BIKE 站，加上行政院與交通部同意通過，機場捷運線在 A2 三重站到 A3 新北產業園區站中間，將增設的 A2a 博愛站，即在基地旁 150 公尺處，在軌道經濟發威下，依著捷運線而居是立於不敗地位，過往經驗讓台北市的客戶均認為現在正是最佳買點，在 A2a 博愛站正式動工後勢必帶動一波漲勢，未來兩站即可進入台北市，同時擁有水岸、綠地、景觀與捷運條件的高級住宅規劃，高貴不貴 cp 值高，相當吸引台北買家。