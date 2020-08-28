撇開抖音 沃爾瑪也能再漲！分析師：底子好又肯砸錢投資技術

雖然沃爾瑪 (WMT-US) 在公布第二季財報後，股價漲勢稍作歇息，但今年迄今仍有近 16% 漲幅，反映出該公司在新冠疫情大流行時期仍有大啖市場份額的能力，券商 Cowen & Co 認為，這家零售巨擘還能繼續獲勝。

週四沃爾瑪大漲 4.54% 至 136.63 美元，登上 52 週新高，係因受到該公司將加入微軟 (MSFT-US) 競購抖音 app 在美資產的消息提振。

然而，分析師 Oliver Chen 力薦沃爾瑪是因為該公司擁有更多傳統業務，尤其還因為沃爾瑪對技術與其全渠道平台的投資不遺餘力。

在與沃爾瑪數位業務高級副總裁 Tom Ward 會晤後，Chen 週四重申沃爾瑪股票「優於大盤」的評級，目標價 155 美元。

Chen 與 Ward 的討論重點有三，首先，沃爾瑪對網路雜貨業的早期投資使其定位良好，即使在新冠疫情消退後，也能讓沃爾瑪持續實現強勁的成長。Chen 自家數據顯示，網路雜貨購物者多達半數選擇使用沃爾瑪，且該公司擁有超過 3300 家取貨門市的龐大網絡，使其與競爭對手有明顯差異。

「展望未來，我們預期合併雜貨和一般商品 app 將產生更大的購物籃，且從利潤的角度來看會有更高的生產力，因為服飾和其他類別將有助於提高毛利率。」

其次，他對沃爾瑪擴大微物流中心抱持樂觀看法，這些微物流中心利用自動化來提高效率和利潤，對技術的投資在其第三項論點上顯而易見，沃爾瑪使用人工智慧 (AI) 將能改善顧客滿意度並提高訂單率。

機器學習使沃爾瑪得以向瀏覽其網站的購物者實時呈現產品建議，同時也能為個別購物者更準確推薦缺貨商品的替代品。「我們認為這非常重要，因為網購雜物業務最令人詬病的一點就是缺貨商品的替代建議荒腔走板。」

《巴倫》報導曾指出，沃爾瑪在新冠疫情時期表現非常良好，消費者的消費行為更鞏固，在範圍更小的商店中購買了更多產品。倘若沃爾瑪能留住這些在疫情後持續回籠的買家，就可以看到更有意義的長期成長。

在消費者移往網購的趨勢中，雜貨項目是這個趨勢的最後一大領域，因為此項目通常是網購意願最低的領域，倘若沃爾瑪能推出類似亞馬遜 Prime 的訂閱服務，可望在這個領域中領先群雄。