疫情改變正人類生活 惠普執行長 : 從未賣過那麼多電腦

惠普 (HPQ-US) 執行長 Enrique Lores 週四 (27 日) 在 CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 的節目上表示，隨著新冠肺炎的影響了人們的生活方式，加速了雲端生活的發展因而推升筆電銷售，甚至驚呼從未銷售過那麼多的電腦。

在惠普公布第三季財報繳出優異表現後，執行長 Enrique Lores 週四接受 CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 訪問時表示：「我們從未銷售過那麼多的電腦，而這波銷售動能是由居家辦公以及在家學習的人們所驅動的。」

惠普週四公布 2020 年第三季財報，其中第三季營收近 143 億美元，年減 15.5%，不過高於 Factset 預估的 133 億美元，而每股盈餘報 49 美分，年減 2%，各方面表現上都超乎分析師預期，使惠普公布財報後盤後上漲 2%，最終以每股 18.7 美元作收。

惠普週四 (27 日) 日線圖 (圖: Google)

其中商品組合方面，個人電子設備如平板與電腦整體銷售額年增 7%，其中筆電銷售出現強勢成長，年增達 32%，若以產品應用領域來看，消費性產品在筆電的成長帶動下，也抵消了商用產品的疲軟。

對此，Lores 表示：「在過去，每個家庭頂多購買一台電腦，但隨著新冠肺炎爆發改變了生活習慣，居家辦公與居家學習需求下個人電腦便顯得至關重要，因此，我們看到現階段每個人都有電腦需求，而且這樣的狀況也將持續一段時間。」

此外，Lores 補充道，「消費性的影印機也在疫情爆發後出現強勁成長，此外，隨著疫情正逐漸趨緩，多國也逐漸恢復經濟活動，原先居家辦公導致的商用影印機產品下滑的狀況也在近期出現回溫的現象。」