HONDA e電動車日本10月上市 訴求都會代步使用

日本本田 (HONDA)(7267-JP) 週四 (27 日) 宣布，該公司首款電動車「HONDA e」即將於 10 月 30 日在日本上市，分為 451 萬日圓及 495 萬日圓兩種售價。歐洲市場的上市日期早於日本，在 8 月開始交車。

「HONDA e」是一款 4 人座的小型電動車，車身長度不到 4 公尺。本田把這款車設為用於市區內的移動、購物、通勤等，是人們日常生活中的交通工具。

由於車身尺寸的關係，HONDA e 所搭載的電池採小型化設計，單次充電最長可行駛約 300 公里。若使用 30 分鐘的急速充電，最遠可以行駛 200 公里。

HONDA e 兩側的後視鏡改採小型攝影鏡頭，駕駛可觀看車內的兩個螢幕畫面來確認車輛左右情況。車門把手也採用隱藏式設計，車身造型乾淨俐落。

這款車最小迴轉半徑 4.3 公尺，在約 6 米寬的道路上就有辦法迴轉。車上所搭載的停車輔助系統，可讓駕駛人在狹小車位輕鬆停車。

負責研發的本田資深首席工程師一瀬智史表示「小車在優化後也會帶來很大魅力」，強調 HONDA e 是一款非常適合在都會使用的小車。

本田股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

《日本經濟新聞》在週四 (27 日) 報導中提到，根據來自英國 LMC Automotive 的數據，2019 年全球電動車的銷售量為 167 萬輛。由於以歐洲市場為主的汽車汙染排放規定愈趨嚴格，預估 2030 年的全球電動車銷量將達到 1533 萬輛、是 2019 年的 9 倍。

本田計畫在 2030 年前，在全球市場銷售的汽車當中，有 2/3 將會電動化 (含油電車)。該公司已推出中國市場專用的電動車款，而 HONDA e 則是一款全球戰略的電動車。