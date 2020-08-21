日本立邦塗料將成新加坡吳德南集團子公司 股價衝高

日本立邦塗料 (Nippon Paint Holdings)(4612-JP) 於週五 (21 日) 宣布，該公司將成為新加坡吳德南集團 (Wuthelam Group) 的子公司。

消息傳出後，立邦塗料的股價大漲。週五 (21 日) 收在每股 8490 日圓，較上個交易日上揚 6.52% 或 520 日圓。

Nippon Paint Holdings 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

立邦塗料計畫在 2021 年 1 月實施第三者配股增資，吳德南集團在承購後的出資比例也將從目前的 39% 拉高至 55%。吳德南集團的取得總額約為 1.3 兆日圓。

未來兩家公司在合而為一之後，也將致力獲取亞洲市場需求，與歐美勢力對抗。

立邦塗料在成為新加坡吳德南集團的子公司後，股票仍將持續在日本股市上市。藉由增資等方式所調度而來的資金，立邦塗料與吳德南集團在亞洲各地所成立的 12 家合資公司的出資比例，也將從目前的約 5 成、逐漸拉高至 100%。也將併購吳德南集團設在印尼的塗料子公司。

新加坡吳德南集團是一家華人企業，除了塗料事業外，還有不動產及投資事業。塗料事業的年營收近 2 千億日圓。

立邦塗料是日本業界龍頭，2019 年度的合併營收報 6920 億日圓。在車用及建築塗料方面，是該公司強項。

兩家公司從 1960 年代起，就在塗料業務方面有合作關係。雙方也透過合資公司的成立，共同在亞洲市場發展。於中國及馬來西亞的市占居首。

吳德南集團以亞洲地區為主，在海外擁有廣大網路。這也有利於未來立邦塗料在海外市場的發展。