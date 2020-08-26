NAND大廠鎧俠傳10月掛牌 估值逾2兆日圓 將創日本今年最大IPO

隸屬日本東芝集團 (6502-JP) 的半導體大廠鎧俠控股 (Kioxia Holdings)，傳出即將在今年 10 月於東京證券交易所上市的消息。預估上市時的時價總額將超過 2 兆日圓，將成日本今年最大的 IPO 案件。

根據電子版《日本經濟新聞》週三 (26 日) 報導，東京證交所即將於近日許可鎧俠的股票上市。

東芝股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

東芝持有鎧俠約 40% 的股票。目前鎧俠所生產的 NAND 快閃記憶體，在全球市占排名第二。

過去東芝由於假帳問題及美國核電子公司的鉅額虧損，讓公司經營陷入危機。2018 年的時候，由美國私募基金公司貝恩資本 (Bain Capital) 領軍的「美日韓聯盟」，也以約 2 兆日圓取得鎧俠前身的東芝半導體業務，東芝在當時也有出資一部分。

為了這回的 IPO，東芝及貝恩資本也將售出部分持股，估也將發行少數新股，股票賣出及發行價格取決於市場需求，不過一般認為規模將達到 2 兆至 2.5 兆日圓水準。

東芝公司社長兼執行長的車谷暢昭曾在今年 6 月表示，在股票賣出後，有一半金額要用於股東分紅，其餘則打算用於公司的成長投資等用途。

半導體記憶體部門的業績起伏激烈，鎧俠在 2019 年度出現 1667 億日圓虧損。東芝股東約有 7 成是海外投資人，部分投資人為了穩定獲利，也向東芝提出脫手鎧俠股票的要求。車谷暢昭則表明，在東芝集團營運的經營戰略上，無意將記憶體業務納入其中。