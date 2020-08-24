【群益投顧】指數區間壓縮，強勢股輪動加速

一、盤勢分析

今 (24) 日早盤由台積電領軍，搭配千元高價股表現相對強勢，加上面板雙虎強漲助攻，指數一度上漲近百點，隨後指數在月線前遭逢阻力、漲勢明顯收斂；在階段大盤上有月線壓力、下有季線支撐下，強勢股輪動加速，今日不少早盤強勢個股 (如鈊象、亞諾法等)，中場前後都出現比較明顯壓回走勢。今日盤面缺乏明顯強勢族群，個別小的電子次產業(如光碟機、機殼、連接器等相關產業個股) 趁勢作價，如光碟機的兩檔個股建碁 (3046) 與廣明 (6188) 今日同攻漲停；建碁 (3046) 第二季在轉型策略發酵下，單季轉虧為盈，稅後純益 195.1 萬元，每股純益 0.01 元；此外，汽車零組件相關個股，亦表現相對強勢，智伸科 (4551) 盤中大漲 8% 上下、豐祥 - KY(5288) 盤中大漲 8% 上下、江申(1525) 則在早盤一度逼近漲停後遇壓受阻回落。值得留意的是， 受惠 5G 產業趨勢相關的 pcb 股與主連動新冠肺炎疫情相關的防疫概念股，有不少個股今日呈現逆勢走跌的狀況。

二、盤勢預估

大盤短線呈現壓縮格局，上有月線與 12 日線反壓交集，下有季線支撐，技術面高檔多空壓縮下，具備業績與散戶籌碼負擔輕優勢的千元高價股，成為特定買盤相對青睞的方向。高價電子股向上比價，盤面再現六”千”金；不斷電系統（ UPS）業者旭隼 (6409)8/7 股價一度突破千元後陷入一個多禮拜的整理，上週四(20 日) 再度向上挑戰千元關卡，上周五與今日股價連 2 交易日站上千元大關。旭隼受惠客戶回補庫存，拉貨動能強勁，2Q 營收、毛利率、營業利益率、每股盈餘同步創下歷史新高，上半年稅後盈餘達 11.92 億元，年增 22.09％，賺逾 1 個股本，每股盈餘達 14.43 元。一些此前祭出庫藏股措施的個股，在盤勢跌破月線後，近期表現相對強勢。5 月上旬執行庫藏股期屆滿的 pcb 股柏承 (6141)、6 月底執行庫藏股期屆滿的的 ic 設計股富鼎(8261)，今日股價皆攻上漲停。美國商務部日前宣布不再延長美企對華為出貨的「臨時通用許可證」，且設限使用到任何美國技術的晶片，就不能供貨給華為；媒體報導，台廠華為手機零組件供應廠在上週收到通知， ” 華為新案因為聯發科晶片供貨問題，先暫停開發”。由於華為內部自己研發海的思晶片已成絕響，美商務部這一招，恐更讓華為希望從第 3 方獲得晶片也行不通，因為包括聯發科、高通等都不能出貨給華為，等同讓華為手機宣判死刑。台廠 (華為) 供應鏈中，除了近期市場高度關切的聯發科外，立積 (4968) 也備受關注。華為占立積的營收至少 2 成以上，除網通產品外，立積先前積極開發華為手機的 Wi-Fi 產品，在美”華為禁令”影響之下，恐產生不小衝擊。立積股價上周二 (18 日) 在華為禁令出爐後股價連續回弱後，今日則逆勢強彈。

三、強勢股

電子：

旭隼 (6409) 、廣明 (6188) 、鼎元 (2426)、柏承 (6141)

非電子：

台達化 (1309)、愛地雅 (8933)、上緯投控 (3708)、智伸科 (4551)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據