〈台股盤中〉台積電領軍一度衝破12700點 拚站穩5日線

美股上周五全面收紅，那指、標普 500 指數創新高，激勵台股今 (24) 日早盤走揚，不過開盤不久隨即翻黑下挫至 12567 點，但在台積電領軍下，指數重回盤上，一度衝破 12700 點關卡，站回 5 日線並蓄勢挑戰月線，不過，指數上檔遭遇反壓，加上台塑四寶、金融權值股表現弱勢，盤中漲幅收斂，今日成交量估 2300 億元。

電子權值股方面，台積電再度反彈走揚，盤中一度強彈逾 2.3%，站回 5 日線、月線之上；股王大立光表現同樣站穩盤上，盤中最高站上 3610 元，挑戰站回 5 日線；鴻海早盤開高後，在平盤附近震盪；聯發科表現最弱勢，盤中跌幅近 3%。

受惠筆電、PC 終端產品需求持續大增，MOSFET 市場供給吃緊，激勵族群表現，富鼎亮燈漲停，尼克森大漲近 6%，杰力也漲近半根停板。

風電概念股表現續強，上緯投控盤中急拉至逼近漲停價位，世紀鋼、華城漲幅逾 3%，台達電、亞力、永冠 - KY 表現也都不俗。

PCB 族群開高走低，低價股接棒演出，銘旺科亮燈漲停，博承也逼近漲停價位，新華大漲逾 7%，瀚宇博漲幅超過 2%，欣興、燿華、建榮等，跌幅則逾 2%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，上周指數下跌出量、反彈量能縮減，呈現量價背離，技術面表現偏弱，上檔近月線具有一定壓力在，建議操作上避免過度樂觀追價，等待後續量能縮減、橫向整理後再做佈局。