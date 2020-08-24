外資大買聯電、回補台積電 金融族群遭提款

台股今 (24) 日早盤由台積電、大立光領軍，一度衝破 12700 點關卡，隨後遭遇上檔反壓，5 日線得而復失，終場上漲 39.29 點，收在 12647.13 點。外資期現貨不同調，現貨大買聯電 1.8 萬張、持續回補台積電，金融族群則淪為外資提款機，遭大舉調節。

三大法人方面，外資轉賣超 8.73 億元；投信持續買超 7.42 億元；自營商轉買超 6.81 億元，三大法人共買超 5.59 億元。期貨方面，外資加碼多單 1539 口，多單未平倉口數增至 29714 口；投信回補空單 76 口，空單未平倉口數降至 35238 口；自營商增持空單 684 口，多單未平倉口數降至 11421 口。

觀察外資買超標的，電子股持續獲青睞，外資大舉敲進聯電 1.8 萬張、欣興 1.2 萬張，買超群創、友訊、緯創逾 4000 張，南亞科 3105 張，台積電則獲外資持續回補 2409 張，台達電也獲外資買超 2300 張。

除電子股外，外資也佈局元大滬深 300 正 2 逾 9600 張，持續敲進富邦 VIX 超過 4200 張；買超國產超過 7000 張，長榮、東森、力山等傳產股，同獲外資敲進超過 2000 張；金融族群以兆豐金最受外資青睞，大買 7264 張。

外資賣超方面，電子股金像電遭外資提款超過 1.8 萬張，宏碁遭外資大賣 9000 張，京元電也遭賣超 7335 張，華新集團的線纜廠華新、面板廠彩晶、記憶體廠華邦電同遭外資調節超過 5500 張。

金融族群淪為外資提款機，中信金遭大賣 9667 張，元大金、玉山金遭賣超逾 5000 張，新光金、台新金、合庫金、臺企銀、開發金、華南金、第一金也遭外資賣超超過 3000 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，上周指數下跌出量、反彈量能縮減，呈現量價背離，技術面表現偏弱，台股上檔近月線具一定壓力在，建議等待後續量能縮減、橫向整理後再做佈局