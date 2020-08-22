〈美股盤後〉華爾街狂敲蘋果 那指標普齊刷歷史新高

週五 (21 日) 美國強勁 PMI 經濟數據、迪爾等利多財報，提振華爾街信心，美股四大指數上漲，蘋果領漲科技股，穩坐市值 2 兆美元企業的寶座。

那指、標普週五創下歷史新高，標普週線已連續四週收紅，是今年以來最長的漲幅。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2270 萬例，死亡數突破 79.4 萬例，美國累計確診超過 557 萬例，累計死亡數達 17.4 萬。

世衛 (WHO) 警告，僅僅靠新冠病毒疫苗並不能終結大流行病，我們不能回到原來的樣子。各國元首和人民必須學會應對該病毒，並對其日常生活進行永久性調整，以將染疫率降至較低水平。

週五 (21 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 190.60 點，或 0.69%，收 27,930.33 點。

標普 500 指數上漲 11.65 點，或 0.34%，收 3,397.16 點。

那斯達克指數上漲 46.85 點，或 0.42%，收 11,311.80 點。

費城半導體指數上漲 17.29 點，或 0.79%，收 2,198.33 點。

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，資訊科技、非必需消費品和工業領漲；能源、材料和通訊服務領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎僅蘋果獨強。蘋果 (AAPL-US) 上漲 5.15%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.73%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.38%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.043%；臉書 (FB-US) 下跌 0.74%。

道瓊 30 檔成分股多收高。Nike (NKE-US) 上漲 1.61%；波音 (BA-US) 上漲 1.26%；雷神技術 (RTX-US) 下跌 1.23%；家得寶 (HD-US) 上漲 0.91%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 0.88%。

台股 ADR 集體上漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.99%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.27%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.98%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.54%。

焦點個股消息

隨著股票分割日臨近，蘋果繼週四創收盤新高後，週五持續大漲 5.15% 至每股 497.48 美元，市值來到 2.13 兆美元。投行 Wedbush 報告指出，最近對亞洲供應鏈調查結果顯示，新機 iPhone 12 的需求趨勢是不錯的。

週四特斯拉 (TSLA-US) 股價飛越 2000 美元大關，週五股價續漲 2% 以上至每股 2,049.98 美元，再度創下歷史新高。

微軟週五股價上漲 0.73%，外媒引述消息人士稱，繼微軟強壓亞馬遜得標 100 億美元美國 JEDI 「絕地計畫」雲端運算計畫過後，微軟正與外國政府簽署類似的協議，以滿足海外公共部門的需求，擴大微軟雲端基礎架構業務。

外媒報導，川普政府暗示，美企可以繼續在中國使用 WeChat (微信) App。騰訊控股 ADR (TCEHY-US) 漲逾 4.97%，騰訊音樂 (TME-US) 漲逾 3.02%。

經濟數據

美國 8 月 Markit 綜合 PMI 初值報 54.7，前值 50.3

美國 8 月 Markit 服務業 PMI 初值報 54.8，預期 50.7，前值 50.0

美國 8 月 Markit 製造業 PMI 初值報 53.6，預期 51.5，前值 50.9

華爾街分析

Ally Invest 首席投資策略師 Lindsey Bell 表示：「隨著經濟開始重啟，製造業出現回暖並不令人意外，儘管該國的部分地區已取消重啟計畫，這是一個令人鼓舞的跡象，支持我們看到的市場上漲空間。」

本週美股漲幅大多由大型科技股強勁上漲所推動的。Commonwealth Financial Network 投資管理主管 Brian Price 表示：「這些都是很棒的公司，可能會繼續實現穩健的盈利增長，但人們不得不懷疑，投資者是否買超這些公司？」

Brian Price 解釋：「若市場廣度更為廣泛，以及其他行業表現出相對的強勁，這將對股市的整體健康帶來建設性。對比 3 月份的近期低點，我們看到週期性股票和價值型股票出現了一些小反彈，但沒有一個是可可持續的。」