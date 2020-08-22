美國防部百億美元雲端合約遭擋 微軟Azure拉客戶傳找上外國政府

CNBC 報導，微軟 (MSFT-US) 正與外國政府簽訂雲端合約，內容和與美國政府簽訂的合約類似。微軟先前獲得美國國防部 100 億美元雲端採購合約，但因為對手亞馬遜 (AMZN-US) 提告目前暫緩執行。

在 JEDI 合約確定暫時無法執行後，知情人士透露，微軟員工開始爭取外國政府客戶。這凸顯微軟希望繼續拉攏更多公部門客戶以擴大雲端事業，同時也維持和川普政府之間的緊密關係。微軟目前正在洽商收購 TikTok 美國業務。

其中一名知情人士說，微軟擬於今年稍晚公布為外國政府設計的雲端合約，美國以外的國家情報單位和軍事機關可能成為客戶。另一名消息來源則說，微軟已經和外國政府簽訂雲端合約，只差還沒公布新策略。

目前不清楚微軟最積極合作的國家是哪一國。

微軟股價周五盤後上漲 0.74%。

微軟股價走勢。來源：Google

微軟去年 10 月擊敗雲端市場龍頭亞馬遜，獲美國國防部去年 10 月授予名為「聯合企業防禦基礎設施」(JEDI) 的合約，該合約價值 100 億美元，為期 10 年，但目前已遭聯邦法官下令合約暫停執行，因亞馬遜以政治力介入為由提起訴訟，質疑白宮因為川普和亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 之間的私人恩怨向國防部施壓。

IDC 估計，亞馬遜 AWS 雲端服務去年市占率為 47%。亞馬遜曾在第 2 季財報中揭露，AWS 當季營收為 108.1 億美元。

而據 Piper Sandler 預測，微軟 Azure 雲端事業營收第 2 季營收為 53.9 億美元，占總營收 16%。

對微軟而言，國際客戶重要性比以往更重要。微軟在 6 月底止的 2020 會計年度中，來自美國客戶的營收比率下降到 51%，低於 2002 年的 71%。微軟 Azure 已經有一些非美國的公部門客戶，例如紐西蘭消防署、法國太空局、加拿大抵押貸款和住房公司 (CMHC)。