〈熱門股〉上緯投控碳纖維佈局發酵 周漲11%站回所有短均

上緯投控 (3708-TW) 第 2 季獲利亮眼，碳纖維佈局逐步開花結果，在兩岸同步擴廠，後市看俏，激勵本周股價走勢強勁，周五 (21 日) 亮燈漲停，收在 109 元，站穩所有短天期均線之上，股價周漲幅 11%。

上緯投控 4 月以來中國產能已陸續復工，先前受疫情影響的訂單遞延出貨，帶動出貨量成長，營收從 5 月起逐步回溫，並逐月創高，繼 6 月站穩 8 億元大關後，7 月在出貨持續成長下，營收再創新高達 8.74 億元，月增 4.78%。

上緯投控目前主要事業包括環保耐蝕材料、環保節能材料與碳纖事業開發，旗下持股 88.75% 子公司上緯新材料申請中國上市案，已於 7 月中旬獲上海證交所科創版上市委員會審議通過，最快 9 月有機會掛牌，未來相關釋股利益，可望挹注業外獲利表現。

上緯佈局多年的碳纖維複合材料事業逐漸開花結果，看好未來在風電市場的應用潛力，上緯同步在兩岸啟動擴廠，在台新產線已開始認證，預計明年出貨，江蘇擴產計畫預計年底前到位。

上緯投控在中國大客戶恢復出貨帶動下，加上碳纖維拉擠板材出貨放量，第 2 季獲利大增，稅後純益 2.5 億元，季增 4.5 倍，年減 28.6%，每股純益 2.73 元；上半年稅後純益 2.95 億元，年減 29%，每股純益 3.22 元。