華為風暴資金竄逃 台股短線反彈防獲利了結賣壓逆襲

台股本週受「華為禁令」衝擊指數大幅震盪，21 日在權值股領軍反攻下同步收復 12600 點、月線，法人表示，在美中衝突加劇與台海地緣政治諸多不確定干擾下，權值股難有起色，短線將由中小型股接棒翻揚，但要留意反彈時獲利了結賣壓逆襲。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易議題延燒、台海軍演等地緣政治干擾，加上時序逼近美國總統大選，恐讓盤面短線面臨波段獲利了結壓力，加上融資餘額及當沖交易攀增，都讓籌碼面趨於凌亂。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安陵認為，台股近期跌勢，主要是反映四大面向，包括：聯準會議紀錄削弱了短期內擴大寬鬆的指引，其次，華為事件壓抑市場對台灣供應鏈前景正向預期，三、即將進入蘋果銷售週期，市場不確定性大增，四、從技術面來看，近期首度跌破月線、櫃買中心首度跌破季線。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，美國擴大對華為採購禁令，讓上下游供應商預估訂單將受衝擊，預期心理發酵使得科技類股賣壓湧現，但由於國安基金仍在場中，預料多頭格局不至於遭破壞。

郭修伸表示，因美國總統大選情勢膠著、美國祭出更嚴格的對華為限制令，使科技股表現受拖累拉回整理，後續變化仍有待觀察；而目前市場資金充沛，短期資金有可能流向傳產、金融等權值股作布局，在資金輪動下將使其他類股有表現機會。

富蘭克林華美投信指出，目前股市震盪主因來自於市場消息不確定性，而非經濟因素造成的短線修正，皆是逢低進場的買點，雖科技股漲多，進入高檔修正，但有觀察類股輪動已轉向傳產、航運、自行車與防疫類股布局，投資人不妨留意落後補漲的標的或可逢低回補。