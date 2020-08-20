公債殖利率升高 債券利空來了？

美國 10 年公債殖利率由 8 月 4 日的 0.51% 升高至 8 月 13 日的 0.72%，突如其來的快速升高，再次引起對於通貨膨脹率與公債殖利率會否失控的擔憂。若通貨膨脹率與美國公債殖利率一路飆高，將不利包含高收益債券與新興市場債券在內的各類債券表現。但「鉅亨買基金」認為目前公債利率進一步升高空間小、風險債券利差仍有收斂空間，高收益債券與新興市場債券前景仍佳。

1. 無風險利率加風險溢酬決定債券表現

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，皆為美銀美林債券系列指數，資料日期: 2020/8/18。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

債券價格變化與債券殖利率成反向關係，當債券殖利率下降時，債券價格就會升高。因此，要判斷債券值不值得投資時，便需要分析其殖利率是否合理。而要判斷殖利率是否合理，可進一步將債券殖利率拆分成無風險利率與風險溢酬兩部份。風險溢酬便是俗稱的利差（該債券與公債間的利率差距），由於每種債券可能的違約機率與損失幅度都不同，而風險溢酬便是為了平衡潛在的違約損失，而提供給債券持有人高於無風險利率的額外補貼（一般認為美國公債不會違約，風險溢酬自然為 0%）。風險溢酬越高，就代表市場認為該債券違約機率越高，若無風險利率不變且違約機率降低，風險溢酬將下降、債券價格將升高。

2. 衰退期間，無風險利率難升高

根據美國全國經濟研究所定義，美國經濟從 2 月便陷入衰退，目前也仍處於經濟衰退中。從 1954 年以來，當美國經濟衰退時，平均而言，美國 3 個月國庫券殖利率與一年前相比下降 1.1%；而在經濟衰退結束後的一年內，平均而言，美國 3 個月國庫券殖利率與一年相比下降 1.3%。考量到目前美國聯邦基金利率已經降至 0.25%，儘管利率進一步下降空間有限，但至少未來 1 年內都難以升高。從近期聯準會官員對於通貨膨脹率目標、經濟前景看法與殖利率曲線控制等發言來看，2022 年前，美國短期與長期利率維持在目前水準機率高。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間: 1954-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。景氣衰退採 NBER 定義。

3. 美高收與新興債風險溢酬仍有下降空間

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林美國高收益債券與美銀美林新興市場主權債券指數，資料期間: 分別為 1986-2020 與 1991-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

如果無風險利率持平，那左右債券價格的就只剩下風險溢酬這一變數。從美國高收益債券指數編纂的 1986 與新興市場債券的 1991 年以來，平均而言，當美國經濟衰退時，美國高收益債券與新興市場債券的風險溢酬會較一年前升高 3.6% 與 1.5%；當衰退結束後一年，美國高收益債券與新興市場債券風險溢酬則較一年前降低 3.1% 與 0.7%。從經濟週期來看，美國高收益債券與新興市場債券仍處於風險溢酬下降期間。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

低利時代，高收債與新興債基金持續看好

全球大範圍的超低利率政策，迫使有最低收益需求的資金離開避險資產，湧向仍有較高收益的高收益債券與新興市場債券。建議投資人可以高收益債券基金與新興市場債券基金，搭配全球股票型基金完成最簡單的投資組合。

鉅亨精選基金

>> 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型

>> 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元

>>NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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