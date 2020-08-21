低利環境成退休準備風險 存股族最愛高股息股票基金

新冠肺炎疫情對全球經濟帶來衝擊，各國央行聯手降息救市，利率趨近於零，美國聯準會更已預告低利率將持續到 2022 年，全球普遍低利率環境下，仰賴儲蓄、債息與保險的退休族備感威脅，當低利率成為退休準備規劃的風險，資產配置中納入高股息股票基金，成為提供現金流來源的方案之一，因此備受投資人青睞。

股神巴菲特在今年初《致股東信》表示，如果利率、企業稅率維持低水準，那麼預期隨著時間的推移，股票的表現將遠遠好於債券。因此，儘管疫情還未見終止，但資金行情已經推升眾多金融商品普遍回復原先高點或創新高。而其中，大型科技股表現尤其凌厲，那斯達克指數在 6 月率先創下歷史新高，科技股為主的台股也在 7 月底衝過 12682 點，突破 30 年歷史高點紀錄，台股新格局令人期待。

相對來看，低利率環境下，壓低存款利息，債券價格往上空間也不大，此外，重視保障的保險新制 7 月上路，壓縮儲蓄險的利率空間，儲蓄型保單宣告利率面臨調降，不利喜愛以儲蓄險當作退休收入來源的人。事實上，根據聯合國 WPP2019 報告指出值得注意的兩大現象，「生育率下降」及「超過六十五歲以上老人是年齡分組中成長最快速者」，即使沒有疫情，預期未來全球低利率、低通膨趨勢並不易改變，退休族或準退休族，應該轉變思維，重新檢視自己的資產配置。

業者表示，一般人喜愛儲蓄險繳費期滿可領現金流、不受金融市場波動影響、還有壽險保障等特色，認為股票市場波動大、風險高。一般投資人若沒有選股能力，投資股市風險相當大，最好透過專業團隊選股，挑出股市中的好學生，投資人透過共同基金一次納入多檔優質股票，可以參與股市成長性，又能避開個別股票波動過大的影響。

元大台灣高股息優質龍頭基金募集以來相當吸引存股族喜愛，主要是投資於具高股息特色的台股市場，瞄準符合配發高股息、重視 ESG 精神、各產業龍頭企業，並設計了月配息、年終配機制，投資人可以選擇配息、不配息 (累積級別)，單筆或定期定額等投資方式，彈性多元的投資方案，可作為退休理財選擇。