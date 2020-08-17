美就業市場好轉 避險資產轉弱

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國疫情以來首次初領失業救濟金人數跌破百萬，96.3 萬人比預期 110 萬人低，密西根大學消費者信心指數略高於預期，然而，七月份零售銷售數據（月度）僅成長 1.2%，美國新一輪刺激法案仍陷僵局，美股盤整小幅上漲 0.6%；

2. 歐元區工業產出較上個月成長 9.1%（市場預期 10%），耐久財是其中成長最快的項目（20.2%），顯示經濟狀況逐漸改善，歐洲股市上漲 1.6%；

3. 在日幣貶值的帶動下，日股站回疫情前的水準，單週上漲 4.3%

新興市場

1. 中美推遲第二次階段協議評估，零售銷售數據不見起色，七月份社會融資貸款增速放緩，中國股市小幅下跌 0.4%；

2. 在全球疫苗競賽當中，俄羅斯率先宣布註冊首個疫苗，雖然仍受到許多質疑，但刺激俄羅斯股市在油價走平下，單週上漲 4.1%。

債券市場

1. 美國公債自 3 月以來發行金額激增，美國公債殖利率走升，全球政府債券下跌 0.9%；

2. 全球股市上漲和公債殖利率上升的相互抵消，在利差幾乎沒有變動的情形下，全球高收益債券下跌 0.8%，而新興市場債券下跌 0.4%。

原物料、匯率

1. 隨著經濟狀況好轉，且公債殖利率上升的情形下，黃金價格從高點 2,049.98 美元 / 盎司拉回至 1,945.12 美元 / 盎司，金價單週下跌 4.4%；

2. 全球對於原油需求仍存不確定性，而美國原油庫存連續第三週走低，且庫存回到 4 月份的相對低點，兩相抵消下油價小幅下跌 0.2%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/08/17（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/08/14）

資料來源: Bloomberg，2020/08/17（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/08/14）

三大市場關鍵事件及分析

1. 美股創新高不敢買？

從 1970 年以來，屢創新高本就是股市特色，美國股市創新高月份數佔所有月份比重近 30%，若創新高就賣出，績效將遠遠落後只進不出的投資人。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，皆採 MSCI 系列總報酬指數，1970-2020。

2. 木材價格衝上天，美國房市前景佳

美國木材期貨價格狂飆，投資人預期美國房地產市場將持續轉佳，表現仍較落後的 REITs 有機會跟上。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採彭博不動產投資信託指數，2020/8/13。

3. 中國消費復甦阻力在哪？

中國經濟復甦腳步領先全球，然而消費動能還未跟上，分析主要原因除了長期旅途的減少之外，也可能來自受到食物物價上升的排擠效用，如果此阻力解除經濟反彈力道將更強勁。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/08/17。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/08/13。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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