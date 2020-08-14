基金開箱文》瑞銀生化基金 是疫情後的解藥？

在今年疫情的加溫之下，相信大部分的人都注意到生技類股的重要性，不論是對於醫療品質提升的需求，還是各國展開的疫苗與治療競賽，都點燃市場對於這個產業的預期。但在這個時候繼續投資這個產業好嗎？瑞銀生化股票基金是生技類股中的佼佼者，它的投資策略如何？績效表現又如何呢？一起透過今天的開箱文來比較看看吧！

1. 盼疫情解藥，生技股能不負市場期望？

新冠肺炎疫情不減，全球引頸期盼疫苗、治療藥物的到來，各國政府不僅加碼研發資金，也努力在加快新藥的審核速度。每當遇上這樣的大型傳染性疾病時，市場期待總會落到生技公司與藥廠。從過去兩次流行性傳染疾病後的市場情形來觀察，可以發現生技類股的強勢表現通常並非曇花一現，而是可以維持相當長一段時間，直到三年後與整體股市的差異仍在持續拉開。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算，資料截止 2020/8/10，指數採標普 500 指數和 NBI 生技指數。SARS 與 H1N1 期間起始點各以 2003/3/31、2009/4/30 起算。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

目前已經有 49 項疫苗和藥物進入臨床實驗，有 7 項在最終階段，一旦上市審核完成，便可以進入快速生產階段（資料來源：世界衛生組織，2020/8/11），對抗新冠疫情的解藥也許近在咫尺，如果研發結果順利，將為研發公司打開新市場。然而，預測新藥的試驗結果通常需要相關的醫療背景和許多運氣，這個時候透過主動式基金來挑選能受惠的個股，是不錯的參與方法。

2. 瑞銀生化基金買什麼？有什麼特色？

在與新冠病毒相關的方面，基金同時投資了掌握新冠病毒藥物開發的公司，和抗體療法的研發公司。這檔基金同時也聚焦能受惠全球人口老化和精緻醫療趨勢的腫瘤免疫療法、罕見疾病藥物和基因療法等領域。

資料來源：瑞銀投信，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算，資料截止 2020/7/31，指數為 MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 Index。

除此之外，基金相對同類持股更為集中，持股數大約為 40 – 60 檔，而同類基金大約為 100 – 350 檔，其在前十大持股的投資占比更是超過 55%。基金鎖定的公司平均銷售成長率為 12.2%，為同類基金第二名，如果改從淨利潤率來看，基金為 13.15%（因為同類基金揭露不完全因此不做比較）。

3. 基金績效、費用比一比

瑞銀生化股票基金即使經歷今年疫情的影響，仍創造出不錯的報酬率，甚至與同類基金相比較，基金在長中短期都在前段班，而且都贏出同類平均不少，足以展現基金穩定的操盤實力。

費用率長期會反應在績效上，這檔基金在同類中費用率算是中間偏低，對於投資人長期投資較有利。最後要提醒投資人，風險與潛在報酬常常是一體兩面，這檔基金的績效不錯，但波動度也較高（三年年化波動度為 22.66%），投資人必須要衡量過自己本身的承受度，以免因無法承受預期之外的波動，而出在低點。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

新冠疫情＋精緻醫療受惠股，瑞銀生化股票基金最聚焦

相較整體醫療相關類股來說，生技產業能帶來的報酬十分驚人，但同時波動也不低，因此較適合積極投資人。瑞銀生化股票基金不僅擁有新冠疫情疫苗、治療概念股，更放眼長期潛在市場巨大的腫瘤免疫療法、罕見疾病藥物和基因療法等領域，在操作策略上選股集中，鎖定的公司在精不在多，且短中長期績效出色，對想參與生技類股的投資人，是個不錯的選擇。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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