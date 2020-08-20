2兆不是終點！這是蘋果市值突破3兆美元的關鍵

蘋果 2018 年 8 月首度登上美企兆元俱樂部後，短短 2 年的時間，蘋果週三 (19 日) 又刷紀錄，盤中市值來到 2 兆美元。華爾街分析師週三 (19 日) 預測，蘋果未來市值突破 3 兆美元的關鍵要素，將是 5G 技術和即將上市的 5G iPhone。

週三 (19 日) 美股盤中時段，蘋果市值一度站上 2 兆美元，再度締造了一項美國企業史無前例的紀錄。

自蘋果執行長庫克 2011 年 8 月 24 日接任執行長以來，蘋果股價已從當年的 53.74 美元漲到目前 (週三盤中價) 約 466 美元。華爾街認為這執行長庫克的服務營收計劃奏效的結果。

2017 年庫克制定雄心勃勃營收成長目標，希望蘋果到 2020 年把 2016 年的服務營收翻倍。

2017 年庫克制定雄心勃勃營收成長目標，希望蘋果到 2020 年把 2016 年的服務營收翻倍 (圖片：AFP)

蘋果比原計劃提前半年實現此目標，截至今年 6 月的季度中，蘋果服務營收為 131.6 億美元，約占公司總銷售額的 22%。

ARK Invest 分析師 Nick Grous 表示：「我們現在談論蘋果 2 兆美元，但剛超過 1 兆美元時，蘋果在技術垂直整合方面做得很好，並從硬體開始轉向軟體營收。」

Nick Grous 表示：「從長遠來看，當我們考慮蘋果時，我們可能不會關注其他分析師關注的東西，好比 iPhone 和其他設備的銷售。實際上，我們非常關注他們的服務營收。」

突破 3 兆美元的關鍵要素？

以目前流通股數來看，蘋果股價必須飆升至每股 701.65 美元，才能達到 3 兆美元市值。從週三每股約 466 美元的交易價來看，短期內這似乎不太可能。

然而，Short Hills Capital Partners 創始人兼管理合夥人 Stephen Weiss 表示：「蘋果只花短短 2 年時間就從 1 兆美元市值攀升至 2 兆美元，這絕對是驚人且前所未有的。」

Stephen Weiss 表示，5G 技術和蘋果即將推出的 5G 版 iPhone 將是蘋果攻下一個兆美元關卡的關鍵，他預測即將上市的 5G 手機將成為蘋果全球銷量最大的產品。

蘋果 (AAPL-US) 於上月 30 日宣布 8 月底實施股票分割計畫，其董事會已批准了以四比一的比例進行股票分割，將 1 股分割為 4 股，以促使更多的投資者可以更容易地購買蘋果股票，這是蘋果第 5 度實施股票分割計畫。

蘋果目前是世界上最有價值的上市公司，擊敗了沙烏地阿美、微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)。華爾街預估，8 月 31 日蘋果股票分割生效後，蘋果股價達每股 175.41 美元，市值就能攀上 3 兆美元大關。