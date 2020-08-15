蘋果、特斯拉之後 更多企業擬實施股票分割

繼特斯拉蘋果相繼宣佈股票分割計畫後，華爾街傳出，可能有更多企業正前僕後繼地步其後塵。

特斯拉週二盤後宣布，該公司將在 8 月 31 日進行一股份拆成五股的計劃。此前，蘋果在 7 月 30 日宣布股票分割計畫，將一股拆成四股。

(圖片：investing)

華爾街正摩拳擦掌歡迎，截至週五，特斯拉 (TSLA-US) 自週二股價上漲逾 20% 至每股 1650 美元，而蘋果 (AAPL-US) 自公告以來已累計上漲 20%。

S&P Dow Jones Indices 高級指數分析師 Howard Silverblatt 近期受訪時表示：「現在每個人都在談論股票分割這件事。」

Howard Silverblatt 稱：「我收到很多消息，很多公司董事會確實可能在某個時間點效仿特斯拉和蘋果的做法，拆分其股票，以吸引更廣泛的散戶群。」

Howard Silverblatt 坦言：「有其他企業有意分割股票嗎？不得不說，有的！蘋果跟特斯拉可不是今年唯一的案例。」

股票分拆在華爾街曾經很常見，因為公司試圖使其股價對散戶更具吸引力，回溯 1990 年代的網際網路的繁榮時期，當時企業股票分割風靡一時。

《華爾街日報》 2017 年發表的一篇專題為《分割股票的利與弊》，該文章中寫道，除了吸引散戶投資者外，讓一檔股看起來流動性更強、估值更低是企業選擇分割股票的原因之一。

MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 在 2014 年蘋果前次宣佈分割股票時稱，分割股票也可以被解讀為公司管理層的信心投票。

Mark Hulbert 稱：「當然，股票分割本身只是一種粉飾的會計做法，會讓股價下跌，但樂觀來看，這是基本面很好的訊號，公司有信心其股票價格不僅停留在目前的水準，還會持續衝高。」

然而，Bespoke Investment Group 的資料顯示，在過去五年中宣佈股票分割的企業，自分拆消息釋出到實際分割股票間平均股價漲幅為 2.3%，其中有超過 68% 的企業股票表現優於標普。

但分拆實際生效後，企業股價平均下跌 0.3%，只比標普高出 29%

Bespoke 分析師 Paul Hickey 警告：「雖然蘋果和特斯拉的股價都在宣佈分拆後出現反彈，符合歷史趨勢，但一旦分割生效後，其股價表現可能會遜於大盤。」