〈自動化工業展登場〉台達電精密工件檢測方案 打進國內被動元件大廠

台北國際自動化工業展今 (19) 日登場，台達電 (2308-TW) 也展出多項解決方案，其中，首度展出的 AI 六面檢查機，不僅打入國內被動元件大廠，也可應用在積體電路檢測，打造精密工件檢測解決方案。

台達電機電事業群總經理劉佳容表示，台達電的 AI 六面檢查機，運用人工智慧檢測極其細微的產品瑕疵，除了可應用在被動元件外，也可檢測積體電路等小型高科技元件，為精密工件提供高精度的檢測方案。

據了解，台達電的 AI 六面檢查機，過去是由集團旗下的被動元件廠乾坤採用，近年開始對外銷售，由於國內被動元件大廠近期在國內擴產，台達電 AI 六面檢查機也獲採用。

劉佳容認為，由於新冠疫情衝擊，凸顯人力需求與外在因素難以預測，也加速產業自動化、智能化腳步，如電商倉儲物流應用、電子電工產業的智慧製造需求，都是下半年工業自動化業務的動能。

此外，台商回流建廠擴產、或是各國企業加大在東南亞地區的投資，劉佳容認為，新產線的開出，也會帶動工業自動化需求。

台達電今年在自動化工業展中，以「創變智造新未來」為主題，展出智能製造、電子組裝行業等二大主軸解決方案，另外也展出生產監控戰情中心、智能機台建置軟體與高效自動化零組件等應用。