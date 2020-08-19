〈機器人與智動化展〉馬達接單強 東元今年獲利將優於去年

東元 (1504-TW) 參與今年自動化工業大展，展出智慧工廠，董事長邱純枝表示，主要營運據點北美仍受疫情影響，營運不明朗，但台灣大型工程接單強勁，家電業績表現也不俗；加上中國經濟出現 V 型反轉，有助接單成長，集團目標今年全年獲利將超越去年。

邱純枝指出，油價回升帶動北美市場營運回溫，但因疫情持續壟罩，整體接單狀況仍不明朗，不過中國市場已擺脫第 1 季疫情衝擊，第 2 季明顯回溫，本季營運更出現 V 彈。

總經理連昭志指出，由於中國政府積極刺激當地經濟，加上水災過後的重建工程，需要大量馬達，有助整體接單成長，法人估，中國第 3 季業績可望年增雙位數，全年業績將由於去年。

台灣市場方面，連昭志表示，今年天氣炎熱，商用、家用空調銷售量不俗，帶動家電營收、獲利成長，此外，今年接獲離岸風電訂單，攜手泰興工程，負責彰芳暨西島風場陸域工程設計，預計 2021 年底提供台電併網 100MW、2023 年為 500MW。

東元今年展出智慧工廠相關應用，包括產線解決方案，為傳統工廠升級為智慧工廠；以 AR 技術投影應用於遠距排除故障，解決人員無法抵達現場的困境；及結合關係企業東捷資訊的數位戰情室，將生產資訊視覺化，並可遠端互動分析，提供企業決策者更有效的經營管理系統。

東元自主研發的數位工廠解決方案，已導入中壢及越南智慧產線，透過自動化的控制應用與數位管理，提升產出效益 10% 及節省 40% 以上用電量。