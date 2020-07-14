〈台達電強化研發〉總座張訓海：Q3可望延續榮景 單季、全年重返成長

台達電 (2308-TW) 總經理暨營運長張訓海今 (14) 日表示，第三季可望維持榮景，不僅將優於第二季，單季、前三季營收可望重返成長，其中，工業自動化 (IA) 表現優於預期，優於去年，也將回到受貿易戰影響前的水準。

張訓海表示，第三季目前看起來還不錯，動能來自電腦、筆電、資料中心、遊戲機以及工業自動化等，預計營運將來到全年高峰，第四季雖然能見度沒有那麼好，但也不會比第一季差，全年還是有機會成長。

其中，張訓海認為，今年工業自動化表現優於預期，本來擔憂因為疫情，工廠停擺、企業投資放緩，但上半年在中國以及台灣對口罩、防護衣、呼吸器等防疫設備需求帶動下，自動化需求強勁，上半年已較去年成長。

下半年來看，受惠歐美地區陸續復工，帶動物流跟自動倉儲需求，張訓海預期，工業自動化下半年可望會回到正常狀況，全年不僅將維持成長，更有機會回到前年還沒受到美中貿易戰影響的狀況。

但張訓海也坦言，今年汽車、電動車影響受疫情較大，不過，6-7 月有逐步回溫；能源基礎建設方面，歐洲等地的太陽能建置也有受到影響，電信電源出貨同樣比較弱。

台達電第二季營收 706.95 億元，季增 27%、年減 3.7%；上半年營收 1263.73 億元，年減 0.9%。