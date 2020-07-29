台達電Q2雙率寫新高 純益季增2.7倍 上半年每股賺3.72元

電源供應器大廠台達電 (2308-TW) 今 (29) 日公告第二季財報，在毛利率、營益率雙雙改寫新高下，本業獲利也來到歷史最佳，稅後純益 75.97 億元，季增 268%、每股純益 2.92 元；上半年毛利率、營業淨利也同締新猷，每股稅後純益 3.72 元。

台達電第二季營收 706.94 億元，季增 27%、年減 3.7%；毛利率 32.9%，季增 6.4 個百分點、年增 6.5 個百分點；營益率 13.1%，季增 9.6 個百分點、年增 5.8 個百分點；稅後純益 75.97 億元，季增 268%、年減 20.2%，每股純益 2.92 元。

台達電上半年營收 1263.73 億元，年減 0.9%、毛利率 30.1%，年增 3.3 個百分點、營益率 8.9%，年增 2.23 個百分點；稅後純益 96.65 億元，年減 25.1%，每股純益 3.72 元。

台達電第二季在產能恢復正常，居家上班、遠距教學帶動筆電、伺服器等零組件急單需求強勁，加上泰達電生產效率持續好轉，帶動台達電第二季以及上半年毛利率首度突破 3 成大關、第二季營業淨利 92.65 億元、上半年 112.45 億元，也同締新猷。

不過，台達電去年第二季因為收購泰達電，業外認列處分利益 59 億元，墊高單季以及上半年的比較基期，導致稅後純益呈現年減，不過，若扣除該筆處分利益外，台達電今年第二季以及上半年的獲利，均較去年同期顯著成長。