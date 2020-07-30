〈台達電強化研發〉紅色供應鏈來勢洶 海英俊：提高技術價值是關鍵

台達電 (2308-TW) 董事長海英俊表示，雖然印度新廠進度受到疫情影響，但無論台灣或是泰國，都還有空間可以安排新產能因應訂單需求，而談到中國廠商挟成本優勢對台廠造成影響，海英俊認為，對抗紅色供應鏈靠的一定是提高產品價值，而不是拚成本低，也會持續投入研發保持技術優勢。

台達電印度新廠本來預計今年 3 月就要開出，但因為疫情影響進度，法人關心，是否影響台達電產能佈局，海英俊指出，目前在台灣有桃園五廠、南科三廠等新產線陸續開出，加上平鎮廠區整理一下也還有空間可以規劃。

至於泰國的泰達電，台達電入主一年多以來，投入人力以及技術，協助改善泰達電生產效率，目前成效顯現，海英俊表示，泰國部分產線也能整併，不但產能提升，也會有多餘空間可以擴產。

而近期立訊打進蘋果組裝供應鏈，市場關心紅色供應鏈步步進逼，將對台廠造成影響，海英俊表示，雖然最近常常聽到「談紅色供應鏈色變」，但其實這個問題不是今天才有，現在看中國廠商強的地方，還是靠成本。

海英俊進一步指出，對抗紅色供應鏈絕對不是拚成本低，因為永遠都有更低，要擺脫紅海，一定要提升產品附加價值，台達電也很早就決定，一定要在技術上領先，因此，不論今年疫情還是在 2008 年金融海嘯，大環境動盪不明的，研發費用依舊不減，保持技術優勢突圍。