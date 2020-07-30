〈台達電強化研發〉Q3營收估季增 下半年毛利率拚站穩3成

台達電 (2308-TW) 今 (30) 日召開法說，展望下半年，經營團隊認為，受惠在家上班需求延續、客戶積極推動 5G，電源、被動元件等電子零組件需求持續暢旺、資通訊產品也會比上半年好、工業自動化 (IA) 更可望有雙位數成長，整體第三季營收估可較第二季成長，第四季雖然還沒有太明確，但下半年毛利率將力求維持 3 成以上。

台達電董事長海英俊表示，近期美國許多企業已經宣布，部分員工在疫情過後，還是可彈性在家上班，目前應用在電腦、筆電以及資料中心的電源及風扇等零組件需求依舊暢旺。

此外，先前因為疫情影響，客戶在 5G 進度放慢，但最近像是在美國等地，5G 推動也變得比較積極，帶動網通產品表現，被動元件也受惠 5G 手機帶動需求，目前稼動率滿載，毛利率也相當不錯。

在工業自動化產品方面，台達電受惠口罩、呼吸器，急單很多，把封城、工廠停工的負面影響抵銷，上半年仍保持成長，在工廠自動化趨勢帶動下，下半年可望有雙位數的成長。

至於電動車 (EV) 相關產品，海英俊直言，現在在手訂單很多，但因為疫情導致出貨放緩，隨車廠陸續復工、重啟交貨，狀況也會逐漸好轉，且目前除了電動車廠商，傳統車廠也積極投入電動車市場，在各國減碳減排的政策帶動下，電動車長期仍是趨勢應用。

台達電執行長鄭平則認為，第三季營收會比第二季好，不過，下半年到第四季中間還有很多未知數，因此，第四季還沒有辦法看很清楚，但目標下半年毛利率能夠維持在 30% 以上。