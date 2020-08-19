〈美股盤後〉歡賀新牛市！標普收復新冠失地 終刷歷史新高

歷經 126 個交易日，標普指數週二 (18 日) 登新高成功，超過 2 月 19 日早前高點 (3,386.15)，正式結束歷時最短的熊市，並證實本輪反彈是一個新的牛市！

隨著近期標普數度攻頂失敗，週二 (18 日) 美國 7 月房屋營建活動增速創近 4 年最快，進一步提振市場的樂觀情緒，加上亞馬遜強勢領漲之下，標普和那指雙雙刷下歷史新高。

歷經 126 個交易日，標普指數週二登新高成功，超過 2 月 19 日早前高點 (3,386.15)，正式結束歷時最短的熊市 (圖片：investing)

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2195 萬例，死亡數突破 77.5 萬例，美國累計確診超過 545 萬例，累計死亡數達 17.1 萬。

週二 (18 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 66.84 點，或 0.24%，收 27,778.07 點。

標普 500 指數上漲 7.79 點，或 0.23%，收 3,389.78 點。

那斯達克指數上漲 81.12 點，或 0.73%，收 11,210.84 點。

費城半導體指數下跌 12.95 點，或 0.58%，收 2,214.66 點。

標普 11 大板塊有 4 大板塊上漲，非必需消費品、通訊服務和資訊科技領漲；能源、金融和工業持續領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎集體上漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.83%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.58%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.09%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.61%；Netflix (NFLX-US) 上漲 1.97%。

道瓊 30 檔成分股多收低。波音 (BA-US) 下跌 1.03%；美國運通 (AXP-US) 下跌 0.90%；家得寶 (HD-US) 下跌 1.12%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.39%；高盛 (GS-US) 下跌 0.87%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 0.66%。

台股 ADR 同步收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.97%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.23%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.87%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.49%。

焦點個股消息

沃爾瑪 (WMT-US) 線上銷售額暴增 97%，但國際市場營收下滑 8%，隨著政府紓困方案、消費者信心和疫情延續不確定性影響，該公司未提供全年財測，其股價下跌 0.69%。

家得寶 (HD-US) 釋出亮眼的銷售業績，但由於前景不確定性，其股價下跌 1.17%。

全通路零售商 Kohl's (KSS-US) 儘管財報優於預期，但其財測也不甚樂觀，其股價下跌 14.71%。

甲骨文公司 (ORCL-US) 有意收購 TikTok 北美、澳洲和紐西蘭的業務，其股價上漲 2.22%。

特斯拉 (TSLA-US) 週二進一步上漲 2.80% 至每股 1,887.09 美元，特斯拉 11 日晚間宣布股票分割計畫，將 1 股股票分割為 5 股，預計自 8 月 31 日起生效。

華爾街分析

受到新冠疫情衝擊，標普 3 月 23 日觸及 52 週低點後迄今已飆升逾 54%，主要是由 Big Tech 帶動本輪漲勢。臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix 和微軟均上漲至少 27%。

波士頓私人銀行首席投資長 Shannon Saccocia 表示：「股市反映過去四個月以來大規模的貨幣和財政刺激措施。」

摩根士丹利投資管理總經理 Andrew Slimmon 表示：「近期似乎有很多好消息證實新牛市的開始，經濟數據強勁，財報獲利超出華爾街預期。」

TD Ameritrade 貿易服務高級經理 Shawn Cruz 表示：「從技術上來看，我們已經回到拋售之前的狀態，但是仍然有許多類股還沒有恢復。因此，如果若投資人多元化持有股票，可能仍然會有一些虧損的部位。」