美股逼近歷史高點 該下車了？

美股連續 7 日上漲後（標普 500 指數），價格再度逼近史上最高點，獲利了結也成為不少人心中的理想策略。「鉅亨買基金」認為在疫苗順利研發完成前，美國經濟都還不算開始復甦，現在下車為時尚早。真的擔心美國股市太貴且害怕波動的人，可分散配置於美國股市與美國高收益債券，才不會錯過之後的經濟復甦所帶來的漲勢。

1. 研發速度超快，疫苗下半年就有機會問世

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/8/11。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

儘管美國整體感染人數突破 500 萬人、死亡人數突破 16 萬人，疫情看似仍在肆虐。但美國新增感染人數已從 7 月下旬的 7.8 萬人，下降至目前的 4.9 萬人，每日新增死亡人數也由 2,600 人降至 500 人，最壞階段已經過去。而除了感染人數增加速度放緩外，疫苗研發也有顯著進展。相較於過往動輒 7 至 10 年的研發時間，受益於全球政府的大量資金挹注，目前已有 6 支疫苗進入治療確認的第三階段，治療探索的第二階段也有 13 支。從目前進度來看，下半年研發成功並進入疫苗量產的機率非常高，有助於全球經濟全面復甦。

2. 美股創新高為常態，賣出非明智之舉

參考台灣經驗與美國 RV 休旅車的瘋狂訂單量，若疫苗順利完成，可預期美國也會出現報復性消費潮，快速轉佳的經濟數據將是美國股市進一步上漲的最大支撐。從歷史數據來看，股息滾入再投資的美國股市本就屢創新高，從 1988 年以來的 390 個月中，美國股市創新高的月份數高達 139 個月。假設在美國股市當月創新高後便賣出，並等待美國股市低於歷史高點時再買入，從 1988 年以來的累積報酬率為 1,018%，遠低於單純持有的 2,506%。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 總報酬指數，資料日期: 2020/8/11。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 美股與美高收各有千秋，同納配置效果佳

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 總報酬與美銀美林美國高收益債券總報酬指數，資料期間: 1988-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從 1988 年以來，美國股市滾動三年平均報酬率為 10.6%、標準差為 10.4%，適合投資時間長且可忍受波動的人。而想要較低波動者，則會選擇美國高收益債券，滾動三年報酬率標準差只有 5.6%。「鉅亨買基金」建議可以視自身風險承受度，分散配置於這兩類資產，同時享受這兩種資產的優點。假設均權配置於美國股票與美國高收益債券，滾動三年報酬率為 9.8%，只比美國股票略低一些，但標準差卻可以大幅降低至 7%。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

美股加美高，收益與波動兼顧

只要聯準會持續超低利率與資產購買計畫，美元計價資產就易漲難跌。透過同時持有美國股票基金與美國高收益債券基金，更能同時兼顧報酬與波動，以獲取長期的亮眼表現。

鉅亨精選基金

>> 摩根基金 - JPM 美國企業成長 (美元)-A 股 (累計)

>> 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元累積型

>> 安聯收益成長基金 - AT 累積類股 (美元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30