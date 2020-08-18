黑天鵝教主Universa：股市高估！我們處於史詩般榮景與破裂的週期

新冠疫情爆發讓經濟潰敗以來，S&P 500 首次接近收盤高點紀錄，對沖基金 Universa 投資公司創始人 Mark Spitznagel 週一解釋，投資人為何此時該對股市抱持謹慎態度。

「我們處於繁榮接著泡沫破裂的週期，史詩般巨大繁榮與破滅的週期。」

在新冠疫情中期，股市暴跌 30% 以上，讓數百萬美國大眾失業，且迫使數十家公司破產。

Universa 的設計是從尾部風險中受益的對沖基金，這種不可預測的事件發生的頻率比人們想像的要高，廣泛投資界常常低估這些事件，因此 Universa 在 COVID-19 時代的績效表現突飛猛進。

儘管 Spitznagel 似乎還沒準備喊出「大屠殺即將來臨」，但他認為當前環境充滿了地雷等著過度自滿的投資者，而廣泛市場價值被高估，因其驚人的漲勢與當前的經濟狀況並不平衡。

根據 FactSet，S&P 500 自 3 月 23 日的低谷迄今已上漲 51% 以上，道指同期漲幅也接近 50%，而 Nasdaq 綜合指數則上漲 62% 以上。

Spitznagel 週一表示，「股市高估的直接結果就是崩潰，我認為現在應該很多人會贊成市場相當高估的說法。」

「或許股市還會再更高估一些，我認為這是到現在存在已久的論點，就是持續的高估，然後還能再高估一點。但股市就是被高估了，這就為股市左尾事件帶來的風險鋪路了。」他解釋。

左尾事件是指發生幾率非常小，但一旦發生將造成極其嚴重的損失的事件。

《黑天鵝效應》作者 Nassim Nicholas Taleb 正是 Universa 的顧問。Universa 今年收益超過 4100%，3 月市場暴跌中實現了 36 倍淨回報率，堪稱將黑天鵝轉為印鈔機。