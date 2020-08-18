資金瞄準科技巨頭 軟銀6月底持有近10億美元亞馬遜股票

日本軟銀集團 (9984-JP) 在截至 6 月底，共持有約 10 億美元的美國亞馬遜 (AMZN-US) 股票。該公司曾明確表示要將手中資產賣出兌現，從中獲取的資金也要投入上市股票市場。除了投資亞馬遜之外，軟銀也投資了微軟 (MSFT-US)、特斯拉 (TSLA-US) 的股票。

根據軟銀集團提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，截至 2020 年 6 月底，該公司共持有美國 26 家以 IT 企業為主的上市公司股票。

軟銀集團股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

另外，軟銀集團正為了旗下英國半導體設計公司安謀 (ARM) 的賣出、重整，與美國繪圖晶片大廠輝達 (NVDA-US) 展開談判，而軟銀也持有輝達約 1.8 億美元股票。

軟銀集團正在把 4.5 兆日圓的持有資產轉為現金。得手資金要用於公司庫藏股的買進或是刪減負債，不過資金也在一時之間向上累積。在 11 日的線上財報說明會上，董事長兼公司社長的孫正義也提到，有部分資金在今年 4 至 6 月的時候，實驗性的投入 30 檔上市股票。

軟銀集團在 2020 年度 Q1(4 至 6 月) 的投資金額超過 1 兆日圓，在賣掉部分股票後，也在帳面記上約 650 億日圓的獲利。

為了讓投資標的能更多樣化，也決定由軟銀集團出資 67%、孫正義個人出資 33%，來成立一家新的投資運用公司。