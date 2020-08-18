股市波動劇烈 全球最大主權財富基金上半年虧損210億美元

全球規模最大、擁 1.1 兆美元資產的挪威主權財富基金週二 (18 日) 表示，因股市反彈不足以彌補年初至今的巨大跌幅，今年上半年虧損達 1880 億挪威克朗，相當於 210 億美元。

根據諾威央行 (Norges Bank) 發布報告，上半年挪威主權基金報酬率為 - 3.4%，虧損金額 1880 億挪威克朗，其中權益投資報酬率表現最差，達 - 6.8%，未上市房地產投資報酬率 - 1.6%，固定收益投資報酬率則為 5.1%。

截至上半年止，挪威主權財富基金總市值為 10.4 兆挪威克朗，股票投資佔 69.6%，固定收益投資佔 27.6%，未上市房地產投資佔 2.8%。

受第 1 季油價崩跌影響，上半年石油和天然氣公司投資報酬率 - 33.1%，是所有類股中表現最差，再來是金融股，投資報酬率近 - 21%。反之，疫情帶動線上解決方案需求激增，科技股躍升為上半年表現最佳的類股，投資報酬率達 14.2%，衛生保健類股報酬率達 4.8%。

(圖：挪威央行)

截至上半年，該基金持股前五大為微軟 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Google 母企 Alphabet(GOOGL-US) 以及雀巢，前三者持股數超過 11 萬股。

從地區來看，挪威央行表示，上半年多數市場皆為負收益，其中，佔權益投資組合將近一半比重的北美股票，報酬率 - 2.6%，次多的歐洲股票報酬率為 - 11.7%，亞太地區股票報酬率為 - 4.6%，新興市場股票報酬率為 - 7.3%。

挪威銀行投資管理副執行長 Trond Grande 聲明表示，上半年股市存在高度波動性，儘管年初市場樂觀，但當疫情開始蔓延全球，股市前景出現急遽變化。Grande 認為，第 2 季市場復甦情況良好，但也警告，前景仍具有相當大不確定性。