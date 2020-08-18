加盟商NPC關閉全美300家必勝客餐廳 出售927家門市地點

根據必勝客母公司 Yum Brands (YUM-US) 與其美國最大加盟商 NPC 的協議，必勝客 (Pizza Hut) 將關閉多達 300 家餐廳。

NPC 也將出售剩餘 927 家必勝客門市地點。由於近 10 億美元的債務負擔過於沉重，今年 7 月初 NPC 聲請第 11 章破產保護。

必勝客發言人聲明，「如果 NPC 出售必勝客業務，那麼必勝客的重點將是確保新所有權為 NPC 的必勝客餐廳帶來強大的資本結構、穩健的資產負債表、對卓越運營的承諾以及成長心態。」

NPC 成立於 1962 年，營運全美 1227 家必勝客餐廳（全美有 7100 家必勝客）與 393 家溫蒂漢堡餐廳（全美有 6500 家溫蒂漢堡）

表現遜色的必勝客門市即將關閉，大多數應是店內用餐的門市。近幾年必勝客連鎖門市逐漸淡化其店內用餐的消費模式，改為聚焦外送和外帶業務，在新冠疫情爆發後這個趨勢更顯著。今年 5 月時，必勝客創造了過去 8 年來平均單週最高外送和外帶銷售紀錄。

根據必勝客的聲明，在條件許可下，NPC 旗下關閉的必勝客餐廳員工將會改派至表現較好的門市。目前 NPC 尚未確定哪一個門市將關閉以及關閉時間表。