救航空、餐旅業 星國政府延長薪資補貼 祭3.2億新元發放消費券

為支撐受疫情衝擊甚鉅的航空及餐旅業，新加坡政府週一 (17 日) 宣布將薪資補貼措施延長 7 個月，同時祭出 3.2 億新元，向人民派發消費券，鼓勵人民以行動支持本地餐飲旅遊業者。

新加坡副總理兼財政部長王瑞杰週一 (17 日) 宣布，將本月底到期的薪資補貼措施延長 7 個月，至 2021 年 3 月，同時向人民發放總規模 3.2 億新元的「重新探索新加坡消費券」(SingapoRediscovers Vouchers)，鼓勵民眾前往餐廳、酒店、商店以及旅遊景點消費。

根據再延長的薪資補貼措施，未來 7 個月，受疫情影響最深的航空、航太以及旅遊業將獲得計畫中 50% 的補貼。

王瑞杰表示，「旅遊限制導致入境遊客數量大減，雖然本地消費無法完全彌補觀光客帶來的消費支出，我們仍決定透過相關措施，來支持國內旅遊業。」他表示，新加坡貿易和工業部將在 9 月公布更多政策細節。

以出口導向為主的新加坡，長期仰賴貿易作為主要經濟型態，然而，在各國陸續爆發新冠肺炎疫情後，全球經濟活動被迫陷入停擺，導致新加坡在上半年陷入亞洲最嚴重的經濟衰退之一。

新加坡上週發布報告，第 2 季 GDP 較上季暴減近 43%，年減率也達 13.2％，遠高於官方預期，將該國推入技術型衰退，根據官方數據，新加坡政府預期，今年經濟將萎縮 5％至 7％，創下有史以來最嚴重的經濟衰退。