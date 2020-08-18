三星手機用戶有福！未來安卓系統將能更新3代

南韓三星電子 (005930-KR) 於週二 (18 日) 表示，由該公司所推出的智慧型手機，未來在作業系統的支援方面，至少會提供 3 個世代的安卓手機作業系統 (Android) 更新。三星可藉由這個方式，強化手機的售後服務。

三星電子針對旗下智慧型手機的 Galaxy 產品線承諾，未來會為相關產品實施 3 個世代的安卓系統更新。

這些產品包含 Galaxy S10 與更新的智慧型手機，部分的 Galaxy A 系列機種及 Galaxy Tab S 系列平板電腦。

三星電子股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

任職於三星行動通訊部門的軟體平台團隊總監 Yoon Jang-hyun 表示，「當人們在裝置的持有時間變長，我們也致力於把資安防護和令人興奮的新功能，交到客戶手中。」

他也說道：「由於安卓系統將進行 3 個世代的更新，我們延長了 Galaxy 系列產品的生命週期，並承諾提供簡易且安全的行動體驗。當最新創新可取得時，能在最短時間獲得好處。」

舉例來說，在今年 2 月所推出的 Galaxy S20 系列手機，從 Android 11 起算，用戶將可獲得 3 個世代的手機作業系統支援。

三星表示正與全球夥伴持續努力，將最新的行動體驗提供給 Galaxy 的用戶們。