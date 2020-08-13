短期資金需求驅動 中企赴美IPO仍絡繹不絕

儘管美中在政治、貿易和監管等方面的緊張關係日益加劇，美國市場彷彿仍具磁力，不斷吸引中國科技公司前往 IPO。分析師普遍認為，短期資金需求是中國企業持續湧入美國 IPO 市場的主要因素。

Dealogic 數據顯示，今年至今，已有 20 多家中國公司在那斯達克 (Nasdaq) 或紐約證交所 (NYSE) 公開發行股票，募集資金總額高達 40 億美元，其中多數來自高科技產業，例如軟體或電動車公司，資金超過 2019 年中國企業赴美 IPO 總額，當時 29 家中國公司共籌集 35 億美元。

近期，軟銀 (Softbank)、騰訊 (Tencent) 注資的中國線上房產經紀商貝殼找房 (KE Holdings Inc.) ，將透過紐約證交所 IPO 籌集 21 億美元，規模超過先前預期，為 2018 年 3 月以來，中國公司赴美最大規模的 IPO。

Marcum Bernstein＆Pinchuk LLP 的聯合總裁 Drew Bernstein 表示，「美國市場依舊是黃金標準，我們假設上市規則有所改變，週五後一律拒絕陸企赴美 IPO，那我們可能週四就會看到有陸企 IPO。」

自川普上任後，美中緊張關係攀至多年來最高水平，兩國在貿易、技術和外交問題上爭論不休。美國政府近期建議中國企業遵守美國審計規定，且已上市企業必須在 2022 年前達到美國要求，否則將被迫下市。

儘管如此，今年至今，紐約梅隆銀行美國存託憑證 (ADR) 仍增長 18.2％，優於大盤標普 500 指數 4.6% 的漲幅。

(圖：Google)

分析師看法：

部分投資銀行家和顧問認為，中國企業仍在排隊赴美上市，且它們已成功自美國或全球其他投資人獲得資金，在全球最大、最活躍的資本市場上市，使這些中國企業獲得更多國際知名度和多樣化的投資群體，甚至獲得可觀收益。

瑞銀 (UBS) 亞洲股票資本市場負責人 Peihao Huang 表示，對許多公司來說，短期資本需求遠大過長期風險。

她表示，「儘管下市風險難以估計，但許多公司短期內確實有籌集資金的需求，它們希望以最有效方式、理想的估值來籌措資金。」

高盛 (Goldman Sachs) 亞洲 (日本除外) 融資集團負責人 Aaron Arth 表示，「通常人們會密切關注地緣政治和監管不確定性所帶來的風險，這點毫無疑問，然而就現階段來看，我們沒有看到什麼變化，投資人的需求及胃口都沒什麼改變。」

此外，Arth 認為，對於那些處於成長期，需要持續籌措資金的企業來說，美國會是最容易獲取資金的市場。