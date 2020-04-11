〈分析〉瑞幸咖啡爆財報醜聞 中國企業赴美IPO行情不再

有「中國版星巴克」之稱的瑞幸咖啡 (LK-US)，於上週遭爆涉嫌偽造財報，導致該公司股價暴跌 74%。瑞幸咖啡於去年 5 月份在美國那斯達克掛牌上市，IPO 規模達 6.45 億美元，創下自過去 12 個月以來，規模第二大的中國企業在美上市。

瑞幸咖啡的財報醜聞，也導致中國企業財報不實的問題再度浮現。知名作空機構渾水研究 (Muddy waters research) 於 2011 年，揭露在多倫多證交所上市的嘉漢林業 (Sino-Forest) 財報涉嫌詐欺，導致投資人對於中國企業的不信任，並造成中國企業赴美 IPO 陷入低迷。

但在 2014 年，由於阿里巴巴 (BABA-US) 赴美上市募資金額高達 250 億美元，促使中國企業在美 IPO 的總規模飆升至 290 億美元。

中國企業赴美掛牌總規模 (圖：Bloomberg)

但是，受到瑞幸咖啡造假事件的影響，導致中國企業財報不透明的問題再次浮上檯面，華爾街的投資銀行也將會較以往更為謹慎，另外，香港及上海證交所於近幾年來，為了吸引新創企業掛牌，亦採取較為開放的政策，因此，預期中國企業赴美上市的行情，將難以重現當年的盛況。

中國企業財報不透明

在美上市中國企業的股價表現，已不如以往來得亮眼。根據《彭博》統計數據顯示，今年在美上市的中國企業，平均股價較 IPO 價格下跌了 12%，而中國以外的初次上市公司股價，則較 IPO 價格下滑 7.5%。

自安隆案爆發以來，美國設置了公開發行公司會計監督委員會 (Public Company Accounting Oversight Board,. PCAOB)，旨在監管替上市公司提供審計服務的會計師事務所，但該委員會卻表示難以取得中國企業的財報。

瑞幸咖啡成立於 2017 年，卻在短短的三年之內擁有 4500 間門市，超過星巴克成為中國最大的咖啡連鎖。因此，瑞幸赴美掛牌，不僅吸引了美國的散戶投資人，亦吸引了知名投資機構，如：新加坡政府投資公司 (GIC)、及農產品交易商路易達孚 (Louis Dreyfus) 等。

但隨著瑞幸咖啡爆發醜聞，投資人對於這些獲利表現不佳的中國企業，也將抱持懷疑的態度。

香港上市條件放寬

近幾年來，中國企業除了赴美上市外，也多了其他資本市場的選擇，香港證交所於 2018 年，放寬了對於新興、創新產業公司的上市條件，另外，上海證交所於去年設置的科創板，亦提供科技及新創公司另一個上市地的選擇。

中國企業若選擇在香港掛牌，不僅可規避目前瑞幸咖啡所面臨的訴訟，亦不須面對因中美關係惡化所帶來的風險，如：中美貿易戰等。阿里巴巴便於去年在香港第二上市，募資金額高達 113 億美元。

華爾街投銀將趨於謹慎

為赴美上市中國企業進行盡職調查 (Due diligence) 的機構，如：會計師事務所及華爾街投資銀行等，目前正面臨前所未有的壓力。

瑞士信貸由於被捲入瑞幸咖啡的造假醜聞，已宣佈退出騰訊投資的互聯網醫療新創公司微醫 (WeDoctor) 的在港上市計劃。除此之外，包括高盛集團、摩根士丹利等六間投資銀行，皆因提供瑞幸咖啡董事長陸正耀保證金貸款，而面臨巨額損失，根據《華爾街日報》報導指出，預估損失金額將超過 1 億美元。

目前有約 400 間的中國企業在美國掛牌，包括阿里巴巴 (BABA-US)、京東 (JD-US)、及拼多多 (PDD-US) 等，總市值達到 1 兆美元。隨著瑞幸咖啡財報醜聞的爆發，預估未來中國企業赴美掛牌的規模，將會呈現縮減的趨勢。

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