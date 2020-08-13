佛州疫情將好轉？聯合航空11月起大量增加航班直飛佛州4目的地

美國聯合航空 (UAL-US) 自 11 月 6 日起增加多達 28 趟美國各地與佛羅里達直飛的航班，押注屆時休閒旅遊需求已經反彈回升。

這些直航班機包括來自波士頓、克里夫蘭、印第安納波利斯、米爾瓦基、紐約 / 拉瓜地亞、匹茲堡和哥倫比亞、俄亥俄州等非聯合航空的樞紐城市直飛佛羅里達 4 個目的地。

聯合航空表示，這是他們持續積極進取策略中的一部分，且透過增加對最願意飛行的旅客之目的地服務，可有機會管理 COVID-19 的衝擊，倘若佛州的新冠疫情依舊非常嚴重，還是有可能會取消將一些航班

聯合航空表示，新佛羅里達航班將飛往 Fort Lauderdale、Fort Myers、Orlando 和 Tampa。

美聯航國內網絡規劃副總裁 Ankit Gupta 表示，新航班是聯合航空最大的點對點非樞紐飛行，增加載客能力背後驅使動力來自我們的數據，也是因為顧客一直告訴我們他們想去這些地方。」

Gupta 表示，聯合航空仍有可能上修或下調，今年冬季增加的佛羅里達航班可能會增加 40 萬多個座位。他提到，美國遊客現在都選擇去佛羅里達，而不選擇出國到海外目的地。

有一些適度的跡象顯示，航空旅遊需求正在改善。美國運輸安全管理局表示，週日經過航空檢驗站的人數達 831789 人，為今年 3 月 17 日以來首次突破 80 萬人，但仍較去年同期下降約 70%。

然而，根據《路透》統計，佛州仍有 542792 個新冠確診病例，為美國疫情第二大嚴重的州，僅次加州，在全美病例中占比 10% 以上。Gupta 表示，倘若佛州新冠疫情仍嚴重，「我們將會調整我們的計畫。」

西南航空 (LUV-US) 執行長 Gary Kelly 週三表示，航空公司仍在試圖釐清應該要供應多少航班，才能降低其每日 2000 萬美元的虧損，「這一切純粹是猜測的。」