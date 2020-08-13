傳蘋果擬在10月份推出綁定式訂閱服務「Apple One」

據《彭博社》報導，知情人士透露，美國科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 計畫推出一系列的綁定式訂閱服務，讓用戶能以更低的月付費價格購買該公司的服務，使用戶與蘋果的影音串流生態系統更加緊密連結。

知情人士指出，新的綁定式訂閱服務名為「Apple One」，蘋果計畫最快今年 10 月份與新一代的 iPhone 共同推出。這項新的服務旨在鼓勵用戶購買該公司更多服務內容，有助為蘋果帶來更多的經常性營收。

此外，蘋果也將因此取得更多新服務內容的訂閱和用戶。報導表示，「Apple One」訂閱內容將包括蘋果的音樂、電視、遊戲、新聞、健身和記憶體等服務，例如 Apple TV +、Apple News + 和 Apple Arcade 等。

事實上，早在今年六月份，就有外媒在蘋果的 iOS 13.5.5 beta 開發編碼中，發現了軟體綑綁的開發，若消息正確，蘋果將把這些內容服務整合為家庭共享組合，價格為每月 30 美元。

蘋果財務目標是在 2020 年底，使付費用戶達到 6 億人。上次財報電話會議上，蘋果也表示該公司有望實現此目標。

蘋果的付費訂閱用戶中，大多數來自 App Store 的第三方應用程式訂閱，蘋果從中抽成，其次才是 Apple Music 和 iCloud 訂閱。蘋果的 Apple TV + 和 Apple Arcade 等較新的服務內容僅佔訂閱總數一小部分。

先前就有消息指出，去年蘋果就開始與與音樂製作人和發行人進行商談，以單次訂閱將內容整合在一起。若蘋果成功整合這些軟體服務，該公司便能夠以較低的價格提供所有的數位內容服務，並使用戶與蘋果的影音串流生態系統更加緊密連結。