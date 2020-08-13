Canalys：美國Q2手機出貨量季增11% 蘋果市占率居冠

根據調研機構 Canalys 最新的報告顯示，隨著中國工廠在 3 月底恢復運營，以及全球的商店和門市在 5 月和 6 月重新開業，今年第二季美國智慧型手機出貨量較上一季成長了 11%。

報告中顯示，在 4 月至 6 月的第二季期間，美國共銷售了 3190 萬部智慧型手機，出貨量季增 11%。不過，與去年同期相比，下跌了 5%。此外，第二季美國智慧型手機的平均價格為 503 美元，較上一季下跌了 10%。

第二季美國智慧型手機的平均價格季減 10%(圖片： Canalys )

從各品牌來看，蘋果 (AAPL-US) 和三星在美國市場仍是最受歡迎的品牌，在美國售出的智慧型手機，有七成就是來自於蘋果和三星的手機。其中，蘋果在美國第二季的出貨量達到 1500 萬支，市佔率達 47%。蘋果的 iPhone 11 和 iPhone SE 是該季度最暢銷的手機。

三星則是緊隨其後，出貨量達到 740 萬支，僅年減 1%，市占率達到 23.2%，不過三星 Galaxy S20 5G 系列手機的出貨量較去年的 S10 下跌了 59%。LG 則以 350 萬支的出貨量和 11% 的市占率排名第三。聯想和 TCL 則分別位列第四、第五。

第二季美國智慧型手機出貨量排名 (圖片： Canalys )

Canalys 也表示，2020 年第二季，美國手機市場上約有 70% 的智慧型手機是中國製造，較上一季增加了 10%。分析師認為，近年中美貿易戰持續升溫，預期將為三星及 LG 以外的廠商帶來更多不確定性。

Canalys 分析師 Vincent Thielke 表示，由於疫情迫使消費者留在家中，因此美國的 5G 普及率沒有上升。另外，商店倒閉、染病的擔憂以及經濟等因素，進一步限制了消費能力。