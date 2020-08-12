都是蘋果害的！新iOS廣告技術設定 恐讓Zynga營收少1成

Berenberg 分析師週二指出，蘋果 (AAPL-US) 讓軟體開發商追蹤 iPhone 用戶和分析其 app 行為的方式發生根本性的變化，估計 Zynga 的廣告營收可能因此減少 1/10。

蘋果 9 月 18 日預計發布的 iOS14 將改變其追蹤旗下行動設備用戶跨 app 行為的技術，iPhone 和 iPad 用戶默認改為不被追蹤，必須由用戶自行選擇加入追蹤。

根據 Berenberg 分析師 David Beckel 週二發布的報告，蘋果改為「自選加入」追蹤的做法可能會讓 Zynga 的廣告營收減少 1/10，因為 Zynga 無法再提供同等精細度的用戶數據給廣告客戶。

Beckel 將其對 Zynga (ZNGA-US) 的目標價自 11 美元調降至 10.50 美元，其股票評級自「買進」降至「持有」。週二 Zynga 股價下挫 4.86% 至 9.01 美元。

同業動視暴雪 (ATVI-US) 下跌 3.8% 至 79.12 美元；Take-Two (TTWO-US) 下挫 4.4% 至 167.11 美元。大盤 S&P 500 指數上升 0.4%。

Zynga 今年股價迄今大漲 48%，單就過去 3 個月漲幅就達 14%，係因全球防疫封鎖期間，大眾居家時間拉長，因此玩遊戲的時間也更長。

然而這種動能正在放緩，Beckel 指出，同時該公司的收購活動也放緩。Zynga 今年 6 月宣布以 18 億美元收購電玩遊戲 《Toon Blast》發行商 Peak，接著上週又以含獎勵金 2.1 億美元買下休閒遊戲發行商 Rollic。

自 2017 年以來，Zynga 已透過收購戰略成功提高了銷售額，但在上週的電話會議中，公司高層表示，今年餘下時間會用來整合最近期的收購，Beckel 認為，這可能意味著 Zynga 將放緩會暫停收購行動。

Beckel 認為，考慮到蘋果計劃在 9 月進行的廣告技術變更，Zynga 卻在此時收購 Rollic 令人玩味。

Rollic 在某些方面確實具有吸引力，例如可以增加 Zynga 目前未開發的「超休閒遊戲」，且已經有每日 500 萬名玩家基礎，但是 Rollic 所有收益都來自廣告，Beckel 團隊估計，一旦新 iOS 的設定啟用，廣告目標效率就會開始下降，其廣告價格也會大幅下降。

Beckel 估計，2021 年廣告將占 Zynga 預訂金額 (bookings) 的 13%，但他也預期 Zynga 最終將找到應對並解決蘋果廣告技術變革的辦法。