看壞航空業復甦前景 IEA下調今、明年原油需求預期

國際能源署 (IEA) 週四 (13 日) 發布最新月度報告稱，隨著全球確診病例持續上升，需求不確定性導致其對航空業復甦抱持悲觀態度，故決定下調今、明兩年全球原油需求。

IEA 將 2020 年全球原油需求下調 14 萬桶 / 日，至 9190 萬桶 / 日，年減 810 萬桶 / 日，病例數持續飆增導致流動性陷入停滯，尤其是航空燃料需求。

年初至今，油價已下跌超過 25％。截至台北時間週四 (13 日) 下午 6:01，布蘭特原油下跌 0.20%，至 45.34 美元，西德州中質原油下跌 0.12%，至 42.62 美元。

IEA 表示，4 月飛行里程數較去年下滑近八成，就連 7 月旅遊旺季的航空需求跌幅也來到近七成，作為石油消費的重要組成，航空和公路運輸業仍持續掙扎，其中，歐洲、北美燃料需求雙雙低於季節性指標，疫情較嚴峻的拉丁美洲、印度情況則更糟。

IEA 對今年下半年的能源需求保持謹慎態度。「在公路運輸燃料部分，今年上半年需求稍微優於預期，不過因部分國家確診病例激增，決定下調石油預期，尤其是汽油部分。」

雖然數據顯示 6 月原油需求大於供應，IEA 認為，疫情導致的需求不確定性，加上原油產量提升的可能性，供需再平衡的過程可能較脆弱。

IEA 進一步表示，沙烏地阿拉伯 6 月底結束額外減產後，7 月原油供給量隨即增加 250 萬桶 / 日，至 9000 萬桶 / 日，阿拉伯聯合大公國原油供給更是超出 OPEC + 設立目標，美國原油產量也正在恢復。

鑑於航空業復甦依舊疲軟，IEA 將 2021 年全球石油預期下修 24 萬桶 / 日，至 9710 萬桶 / 日。