〈能源盤後〉製造業數據樂觀 安撫疫情、OPEC+增產下的惶惶人心

週一 (3 日) 交易，一連串正面的製造業活動數據提振下，原油期貨價格紮實收高，但一些交易者認為上漲空間有限，因 OPEC + 放寬產量限制且 COVID-19 新增人數持續上升。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 74 美分或近 1.8%，收每桶 41.01 美元，7 月漲幅約 2.6%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 63 美分或 1.5%，收每桶 44.15 美元，7 月漲逾 5%。

ISM 公布，7 月份製造業指數自上個月的 52.6 升至 54.2，為 15 個月來最高水準，且高於 53.6 的共識預期。該指數若高於 50，表明產業活動擴張，但企業高層仍警告，產量仍低於疫情大流行前的水準，且許多就業機會無法很快的恢復。

OPEC + 在 7 月初同意從 8 月開始放寬產量限制，從先前 5 月起每日減產 970 萬桶，改為自 8 月起到年底每日減產 770 萬桶，意味著即日起產量目標約增產 150 萬桶，儘管懷疑論者認為，過去違反減產協議的國家可能也不會完全遵守。

太陽全球投資公司執行長 Mihir Kapadia 表示，「投資者擔心，產量增加可能會讓近期原油價格的復甦逆轉，尤其現下全球新冠病例持續增加，且能源需求依舊受抑制。」

原油上週收高，WTI 原油 7 月上漲約 2.6%，而 Brent 原油 7 越漲逾 5%。

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）週一匯總的數據，美國新增確診人數增加至 467 萬人，死亡人數上升至 154860 人。過去一週，美國 13 個州都見新增確診人數增加，這 13 個州的檢驗確診率均在 2 位數以上。

白宮新冠病毒工作團隊協調員 Dr. Deborah Birx 週日警告，現在疫情已經「進入新階段」。

其他能源商品

9 月交割的天然氣期貨價格大漲 30.2 美分或 16.8% ，收每百萬 Btu 2.1010 美元。

根據道瓊市場數據，此為天然氣期貨自 2018 年 11 月 14 日以降最大單日漲幅，而收盤價則創 5 月 5 日以來最高水準。Tradition Energy 分析師週一指出，天然氣大漲是因為 8 月中旬起天氣將比先前預期還要溫暖。

分析人士認為，還有其他因素也推漲天然氣。

S＆P Global Platts Analytics 北美天然氣分析主管 Luke Jackson 表示，「雖然部分原因是 8 月天氣變暖的氣象預測，但更大原因是產量下降以及 LNG(液態天然氣) 原料氣的需求大增，有鑑於這些基本面緊縮的原因，我們仍看漲天然氣價格。」