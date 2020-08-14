〈能源盤後〉IEA下修需求前景 原油收低

週四 (11 日) 交易，原油期貨價格收低，係因國際能源署 (IEA) 進一步下修今年全球原油需求預期，令原油承壓，但 UAE 和以色列外交有所進展的消息緩解了該地區的供應風險。

然而，美國原油供應量第三週下降，且跡象顯示近期消費量增加，這些有助於縮限價格的下跌。

IEA 週四發布月報，進一步深化了對 2020 年全球需求萎縮的預測。IEA 預計全球需求較去年同期萎縮 810 萬桶 / 日，較上個月的估計又更進一步萎縮 14 萬桶。IEA 目前預期 2020 年原油需求為 9190 萬桶 / 日。

但分析師表示，該報告可能只有短暫的影響，因為 EIA 週三公布美國原油庫存連續第三週下降，已經支撐了價格。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，該數據突顯了國內需求改善、全球供應趨緊的跡象。他指出，IEA 報告稱 6 月份全球需求大於供應，意味今年餘下時間全球庫存將減少。

「因此，除非疫情導致第二波停工或者主要股市崩盤，否則油價年底收漲的可能性看起來非常高。」Flynn 說。

IEA 報告也提到，「目前因疫情引起的需求不確定性，以及產量增加的可能性，意味著石油市場重新平衡過程很微妙細膩。」

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 43 美分或近 1%，收每桶 42.24 美元，交易時間一直在漲跌間波動。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 47 美分或 1%，收每桶 44.96 美元。

《經濟學人》智庫的全球經濟學家 Cailin Birch 表示，6 月石油消耗量反彈回升，接著 7 月也一樣，只是程度縮減，「但這一切可能 8 月變為平坦。因為在疫苗問世前，旅遊、小飛機的需求不太可能大幅復甦，而疫苗最有可能在 2021 年尾出現。」

「與此同時，其他燃料來源的需求仍將跟著新冠病例數而波動，一旦病例數增加，就會抑制汽油和其他能源產品的需求，且經濟活動下降。整體而言，疫情的威脅將持續縮限能源需求和價格，恐怕要到 2021 年才有可能消散。」Birch 說。

OPEC 週三發布月報，目前該組織預期今年全球原油需求成長下降 910 萬桶 / 日 (較上個月的預期再減少 10 萬桶 / 日)，降至每日 9060 萬桶，主要是因為發展中國家的經濟活動水準下降。

OPEC 預期，2021 年需求成長增加 700 萬桶 / 日，達每日 9760 萬桶，維持 7 月時的估值不變。

UAE 和以色列

美媒報導，川普週四宣布 UAE 和以色列達成協議的一部分，停止吞併巴勒斯坦人為其未來狀態尋求的被佔領土地。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，UAE 和以色列之間建立全面外交關係的協議消息「消除一些原油檯面上地緣政治的風險。」

「這將是以色列和阿拉伯海灣國家的首次外交關係，且有可能削弱伊朗在該地區的影響力。」Moya 說。

其他能源商品

9 月交割的汽油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 1.2348 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格增下跌 1.5%，收每加侖 1.2381 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.4% ，收每百萬 Btu 2.182 美元。

EIA 週四公布，上週 (8/7 止) 天然氣庫存增加 580 億立方英呎，略高於 S&P Global Platts 調查的分析師預期的 510 億立方英呎