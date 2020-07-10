IEA上調下半年全球石油需求預期 警告二波疫情風險仍存

週五 (10 日)，國際能源署 (IEA) 於最新月度報告上調 2020 年下半年的石油需求預期，稱石油需求已經走過最艱難時刻，同時警告，部分國家的二波疫情恐為市場復甦前景帶來風險。

月度報告預計，2020 年全球石油需求平均每日 9210 萬桶，較先預期增加了 40 萬桶，年減 790 萬桶，其中上半年全球石油需求每日下滑 1075 萬桶，年減 11%。IEA 預計，需求跌勢將在下半年趨緩，減半至每日下滑 510 萬桶。

IEA 表示：「儘管和 4 月慘況相比，如今原油市場狀況已大幅改善，然而部分國家和地區病例飆增，仍提醒著我們疫情尚未獲得控制，且市場前景幾乎面臨著下行風險。」

近幾週來，隨著美國、巴西以及俄羅斯等國家病例再起，二波疫情的擔憂導致油價近期處於窄幅波動，IEA 因此下調第三季的石油需求預期。

截至台北時間週五 (10 日) 晚間 19 時許，布蘭特原油下跌 1.20%，至每桶 41.84 美元，西德州中質原油 (WTI) 下跌 1.49%，至每桶 39.03 美元。

布蘭特原油日線圖 (圖：Investing.com)

原油供應方面，IEA 數據顯示，6 月全球石油供應量較 4 月減少 1370 萬桶 / 日，當時石油輸出國家組織及其他產油國 (OPEC+) 同意終結石油價格戰並實施大規模減產，在沙烏地阿拉伯執行 100 萬桶 / 日額外減產，將 OPEC 供應量壓低至近 30 年新低的情況下，IEA 預計，減產協議執行率將高達 108％。

此外，美國方面也為緊縮的原油市場提出貢獻。IEA 預計，美國 5 月和 6 月的原油產量分別下滑 130 萬桶 / 日和 50 萬桶 / 日，不過產量可能在下半年觸底反彈，持續緩慢增長。