〈能源盤後〉美原油庫存連3週下降 原油登5個月高點

週三 (12 日) 交易，原油期貨價格收盤登上 5 個月高點，係因美國官方數據顯示，國內原油供應量連續第三週下降。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「儘管從戰略石油儲備 (SPR) 移轉了 220 萬桶到商業庫存，但石油進口量下降以及墨西哥灣沿岸出口強勁導致原油庫存再次下降，與上週相似，這回庫存下降也是因為墨西哥沿岸，下降了 670 萬桶。」

EIA 週三公布，上週 (8/7 止) 美國原油庫存減少 450 萬桶，前 2 週原油庫存也均大幅下降。

根據 S＆P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (8/7 止) 原油庫存下降 470 萬桶。，API 週二稍晚已公布上週原油庫存下降 440 萬桶。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.06 美元或近 2.6%，收每桶 42.67 美元，根據道瓊市場數據，此為原油最前月契約自 3 月 5 日以來最高收盤價。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 93 美分或 2.1%，收每桶 45.43 美元，同樣也是 3 月 5 日以來最高收盤價。

EIA 數據還顯示，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存該週增加了 130 萬桶，但國內整體原油產量仍下降 30 萬桶，達到每日 1070 萬桶。

與此同時，汽油供應量減少 70 萬桶、蒸餾油庫存減少 230 萬桶。

根據 S＆P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (8/7 止) 汽油庫存下降 210 萬桶、蒸餾油庫存下降 10 萬桶。

其他能源商品

9 月交割的汽油期貨價格上漲 3.3%，收每加侖 1.2438 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格增上漲 1.5%，收每加侖 1.2572 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.9% ，收每百萬 Btu 2.152 美元。

Tyche 資本顧問公司執行董事 Tariq Zahir 表示，原油市場最大阻礙仍是新冠疫情的各種不確定性。根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）匯總的數據，全球新冠病毒確診病例週三已突破 2000 萬人。

新冠疫情衝擊能源需求，這一直是原油價格走向的關鍵。「雖然近期航空旅行人數已經增加，但仍然遠不到 65% 的人旅行，更別提國際航班上受到的限制，以及各州仍施行限制。」

「自價格高於 40 美元的水準，且美國產量已開始回到線上後，我們可能開始看到原油市場出現對沖，但非常緩慢。目前來說，能源價格仍在區間內反彈，但如果出現突破，且收盤價格高於移動均線，這可能會讓未來幾日或幾週增加上行走勢。」

與此同時，OPEC 週三發布月報，目前該組織預期今年全球原油需求成長下降 910 萬桶 / 日 (較上個月的預期再減少 10 萬桶 / 日)，降至每日 9060 萬桶，主要是因為發展中國家的經濟活動水準下降。

OPEC 預期，2021 年需求成長增加 700 萬桶 / 日，達每日 9760 萬桶，維持 7 月時的估值不變。