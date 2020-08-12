〈樺漢法說〉二大業務訂單金額創高 Q3營收估季增10%全年微幅成長

鴻海 (2317-TW) 旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (12) 日召開法說，展望第三季，受惠醫療設備、公共事業訂單強勁，半導體產業需求暢旺，帶動品牌、系統整合業務在手訂單金額雙雙創高；加上設計製造業務也受惠博弈、遠距相關應用出貨成長，預計整體第三季營收可望季增 10%，全年營收持平或略增目標不變。

樺漢表示，品牌區塊部分醫療設備訂單持續強勁，尤其來自於呼吸器持續性急單的需求延續，而因疫情影響，帶動線上娛樂需求，線上影音串流平台訂單同步增温。

此外，在公共事業方面，各國大力推動基礎建設振興經濟，如軌道控制系統持續接獲新訂單，樺漢透露，目前品牌業務在手訂單達歷史新高 9.1 億歐元，新併購案也將挹注成長。

系統整合業務部分，樺漢指出，受惠於半導體產業需求持續增加，在手訂單同樣創歷史新高；而設計製造業務 (ODM/JDM)，博弈事業持續正向成長，而通訊產品及視訊會議系統客戶庫存回補庫存需求，同樣挹注第三季營運表現。

展望全年，樺漢認為，因醫療 IoT 設備及公共事業、半導體產業的需求成長帶動營運整體表現，全年營收較去年持平或小幅成長的預期目標維持不變。

另一方面，樺漢近期與合作夥伴共同發展超短焦雷射投影機，可廣泛運用於辦公室 OA、商業廣告及工控視頻領域，也將對明年營收及獲利有所助益。