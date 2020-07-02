樺漢再出手強化歐洲布局 子公司收購德國IT服務商

鴻海 (2317-TW) 旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 公告，積極強化歐洲市場布局，子公司 S&T 再斥資 600 萬歐元、近新台幣 2 億元，取得德國 IT 服務供應商 CITYCOMP Service GmbH 共 55.5% 股權。

根據官網資料顯示，CITYCOMP Service 是一家多元 IT 服務供應商，主要提供客戶伺服器、儲存系統、PC、工作站、印表機、收銀機等硬體維護服務，客戶涵蓋全球 75 個國家、超過 2600 家公司提供服務。

樺漢表示，目前 CITYCOMP Service 剩下的 44.5% 股權由原經營團隊持有，將視未來 EBITDA 結果由雙方約定之買權 / 賣權的行使。

樺漢近年頻頻透過子公司 S&T 發動併購、收購，強化歐洲佈局，昨日上午才宣布加碼 12.4 億元，將轉投資斯洛維尼亞 ICT 服務商 ISKRATEL 的持股提升至 100%，擴張東歐及俄羅斯市場。

另外，S&T 在去年也相繼併購德國德國自動化軟體商 AIS Automation、東歐 IT 資訊服務商 BASS Systems、加碼併購瑞士企業雲解決方案供應商 Amanox Solutions，展現積極拓展歐洲市場的決心。